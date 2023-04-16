Яйца для папы

Дети посылают на передовую пасхальные символы, получая оттуда в подарок каски и бронежилеты.

Пасхальная тематика весной всегда в тренде. Вот и накануне Пасхи-2023 воронежские СМИ рассказали о мастер-классе, который провел в Лисках известный воронежский иконописец 68-летний Андрей Верхотин, награжденный еще патриархом Московским и всея Руси Алексием II орденом Андрея Рублева III степени и написавший за свою жизнь более тысячи икон.

Сегодня он преподает в студии «Академия живописи» при Владимирском соборе города Лисок. В минувший четверг 13 апреля 2023 года иконописец провел мастер-класс для нескольких учащихся лискинской школы № 9 в возрасте от 7 до 15 лет — детей участников СВО. Ребята на муляжах осваивали азы пасхальной росписи, причем пытались совместить это с патриотической тематикой.

Казалось бы, что можно нарисовать на обычном пасхальном яйце (в нашем случае — на его деревянном муляже)? Как обычно — цветочки, звездочки, какие-то замысловатые узоры, солнышко, зайчиков или птичек. Но

во времена СВО тематика росписи пасхальных яиц может меняться. Одна из девочек, например, разрисовала его камуфляжным узором и подписала: «Мой папа — герой». Другой школьник изобразил на яйце георгиевскую ленту и голубое небо, третий — красную звезду.

Ребята забрали свои работы домой, чтобы отправить их посылками своим отцам в зону СВО.

Кстати, сегодня дети не только отправляют на передовую свои посылки и поздравления, но и получают в ответ сувениры из зоны проведения СВО. Так, например, двое четвероклассников из села Гнилое Острогожского района Воронежской области, Игорь Шумейко и Захар Попов, которые регулярно пишут бойцам СВО письма и покупают им сладости на свои карманные деньги, перед Пасхой получили от бойцов персональные сувениры.

Захар — каску, разгрузку и армейский ремень, а Игорь — походный котелок и плакат с наглядной агитацией, где говорится о скорой победе России.

Алексей Ключев

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