 

Лучший рецепт для улучшения здоровья кишечника у пожилых людей

16.04.2023, 10:45, Разное
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Диетолог Дюваль назвал несколько полезных напитков, которые помогут вам сохранить здоровье кишечника. Репортаж из “В Татарстане”.

Поддерживать свое здоровье необходимо. Пожилым людям необходимо уделять особое внимание. Правильное питание – ключ к поддержанию хорошего здоровья. Запор и диарея могут быть распространенными проблемами у пожилых людей. Диетологи рекомендуют такие диетические добавки, как настой овса и овощные смузи. Замочите овсяные хлопья в воде на несколько часов. Полезные бактерии начинают расти в вашем кишечнике, что способствует улучшению пищеварения. Овощные смузи – из шпината, кабачков, брокколи. Они отлично подходят для выведения токсинов.


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