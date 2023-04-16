 

Строят «кулису военного устрашения» — N-TV о совместных учениях России и Белоруссии

16.04.2023, 10:24, Новости дня
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Россия и Белоруссия строят «кулису военного устрашения» Запада, пишет N-TV. И для этого проводят совместные учения с участием большого количества солдат и боевой техники. При этом манёвры Москвы у Южных Курил носят особенно взрывоопасный характер, ведь они уже десятилетиями служат предметом территориального спора с Токио, объясняет немецкий телеканал.


AP

На фоне резкого обострения отношений с Западом РФ без предупреждения привела в боевую готовность свой Тихоокеанский флот, пишет N-TV. Её сосед Белоруссия также начала военные учения. Наблюдатели считают, что таким образом лидеры двух стран Владимир Путин и Александр Лукашенко строят «кулису военного устрашения» Запада.

В российских манёврах принимает участие большое количество кораблей и подводных лодок, в том числе атомных, продолжает N-TV. В них задействованы части воздушных и ракетных войск, а также подразделения снабжения. Учения пройдут в три этапа — мобилизация, вывод на воду кораблей и имитация боевых действий. В Белоруссии же проходят особенно масштабные манёвры с участием 6000 солдат.

Учения РФ носят взрывоопасный характер, так как Москва и Токио уже десятилетиями ведут территориальные споры из-за четырёх самых южных Курильских островов. К тому же недавно Кремль вызвал на Западе переполох своим объявлением о размещении в Белоруссии ядерного оружия. Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин высказался открыто: «Если нужно, у нас будет и стратегическое ядерное оружие. И мы уже занимаемся подготовкой существующих у нас площадок». По его словам, если враждебная риторика Запада продолжится, это будет «следующий шаг».


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