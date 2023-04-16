Инфоцыгане начали торговать курсами по написанию доносов

Бизнесмены, продающие курсы, тренинги и прочие обучающие материалы, освоили новую тему: искусство написания доносов.

Сейчас в продаже находятся около десятка курсов на эту тему стоимостью от 9 999 до 29 990 рублей.

Новые курсы называются: «Мастерство доноса», «Донеси и вознесись», «Приятное с полезным» и так далее. Их покупателям обещают богатство (за счёт имущества осужденных), решение личных проблем, включая сведение старых счётов, а также повышение самооценки.

– От сообщения властям до триумфального въезда в новую квартиру вас отделяет всего несколько месяцев. Наш курс поможет вам составлять грамотные, аргументированные и действенные обращения, следить за тем, чтобы дело не застопорилось, а в конце настойчиво истребовать полагающееся вам вознаграждение. Идите и возьмите своё! – гласит реклама одного из таких материалов.

Некоторые из авторов курсов просят пользователя согласиться с тем, что он не будет использовать полученные знания против них – по словам продавцов, в отличие от остальных их материалов, «это может реально сработать».

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