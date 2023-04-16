 

Прорыв в медицине: российскими учеными найден метод диагностики рака мозга

16.04.2023, 7:51, Разное
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Пресс-служба Российского научного фонда рассказала о прорыве в медицине, который совершили отечественные специалисты. Российскими учеными был найден метод диагностики рака мозга.

Разработанные молекулы вводится в организм больного, где они связываются исключительно с клетками опухоли. Это помогает медикам отличить уже пораженные ткани от здоровых участков мозга.

Утверждается, что способ диагностики рака мозга надежен на 100% и уже был, сообщает издание Радио 1, протестирован на лабораторных мышах. В начале в организмы грызунов вводились клетки опухоли человека, а спустя некоторое время им вкалывали только что созданный препарат, дополненный флюоресцентными метками. Это позволило ученым не только увидеть каждую из опухолей под микроскопом, но и подтвердить то, что созданное ими средство оказалось не токсично.

Напомним, что опухоли головного мозга являются одними из самых сложных для диагностирования. Выявить заболевание возможно только амбулаторно, на магнитно-резонансной или компьютерной томографии. И не всегда даже опытный доктор может правильно расшифровать снимок и заметить начальную стадию рака мозга.


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