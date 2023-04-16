 

Куда сейчас вкладывать деньги: советы бизнесмена

16.04.2023, 6:30, Новости дня
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Инвестиции нужны для того, чтобы получить или приумножить капитал, а также чтобы минимизировать риски. Не существует конкретной суммы, с которой стоит начинать делать вложения. Однако она может варьироваться в зависимости о того, куда человек инвестирует деньги.

Недвижимость

Недвижимость — одно из самых популярных направлений в России. Можно сдавать купленную квартиру в аренду или продать готовую по более высокой цене. Главный минус такой инвестиции — высокий порог вхождения, так как даже на этапе застройки квартира стоит от одного миллиона рублей.

Банковский вклад

Банковский вклад, или банковский депозит, — передача денег физическим лицом банковскому учреждению с целью получения дохода в виде процентов. Это один из самых надежных способов инвестирования.

Акции

Акции — еще один популярный способ инвестиций, несмотря на то, что он достаточно рисковый, особенно во времена кризиса. Доходность может составлять до 30%.

Антон Маркин назвал еще несколько чуть менее популярных способов инвестиции: облигации, бизнес, валюта, золото или серебро. Однако в каждом из них нужно разбираться, прежде чем начинать вкладывать деньги.


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