 

Полиция Испании ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина

16.04.2023, 6:21, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Полиция Испании совместно с коллегами из Португалии и Колумбии ликвидировала крупнейшую в Европе лабораторию по производству кокаина, передаёт The Guardian. Как отмечает издание, в ходе операции удалось выявить новую тенденцию в незаконном обороте кокаина, когда необработанный наркотик экспортируется для химической переработки в страны, где его и будут продавать.


AP

Полиция Испании арестовала 18 человек после ликвидации крупнейшей в Европе лаборатории по производству кокаина, где эксперты из Мексики и Колумбии ежедневно производили 200 кг наркотика, пишет The Guardian.

Сотрудники испанских правоохранительных органов совместно с коллегами из Португалии и Колумбии изъяли 1300 кг кокаиновой пасты и 151 кг переработанного кокаина.

«Расположенная в провинции Понтеведра мегалаборатория никогда не прекращала свою деятельность, её «повара» работали посменно 24 часа в сутки, чтобы превратить пасту в гидрохлорид кокаина, готовый к употреблению», — заявили в полиции.

По данным полиции, преступники соблюдали строгие меры безопасности, чтобы их не раскрыли. Однако правоохранительные органы обратили на них внимание ещё в октябре прошлого года, когда вышли на базирующуюся в столице Гран-Канарии Лас-Пальмасе преступную группировку, некоторые из членов которой уже находились под следствием из-за связей с колумбийскими поставщиками наркотиков.

В результате расследования полицейские вышли на дом под Мадридом, который банда использовала в качестве склада, а также на промышленный комплекс в Понтеведре, где хранились материалы для производства кокаина.

Вскоре полицейские обнаружили многонациональную преступную группу, в которую входили колумбийские «повара» и два мексиканца, известных как «инженер» и «нотариус», которые отвечали за производство. При этом организаторами группы были именно испанцы, которые отвечали за транспортировку наркотиков из Колумбии и распространение готового «продукта». По данным полиции, финансировали работу лаборатории две влиятельные преступные организации из Мексики и Колумбии.

«Эта операция выявила новую тенденцию в незаконном обороте кокаина, когда необработанный наркотик экспортируется для химической переработки в подпольных лабораториях уже в странах назначения», — сказано в заявлении полиции. Как отмечает The Guardian, это позволяет преступным организациям сократить свои потери в случае, если товар конфискуют по пути в страну назначения.

В правоохранительных органах заявили, что обнаружение и закрытие лаборатории позволит не только остановить поступление на рынок огромного количества кокаина, но и предотвратить «разрушительные экологические последствия». По данным полиции, преступники выбросили в ближайшие водоёмы более 27 тонн твёрдых и жидких химических продуктов, которые им были больше не нужны.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09.20 / Российский боец MMA ударил соперника до начала боя

02.12.20 / Не отдадим мир России, Китаю и Турции! – Немецкий политик призвала увеличить расходы на бундесвер

17.10.20 / Катастрофа Ан-26. Минобороны Украины перечислило первые компенсации родным погибших

31.12.21 / “Найду его в любой точке планеты. Будем вместе”. Молодая жена Комарова позировала за границей в платье, скрывающем живот

23.01.21 / СК и ВС поддержали проект о лишении свободы на пять лет за вовлечение подростков в митинги

11.08.21 / Сапега допустила причастность окружения Протасевича к посадке Ryanair

25.12.21 / Руслана презентовала клип на колыбельную “Ходить Сон”, снятый в Карпатах

05.11.20 / Байден побеждает еще в одном спорном штате – СМИ

22.02.23 / Политолог Андриевский: ВСУ заинтересовано в находящихся на складах в Приднестровье боеприпасах

02.02.21 / Шендерович: Когда убийцы сажают человека, которого они пытались убить, а он выжил, – это Россия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика