 

Откуда берутся лишние килограммы – пять неочевидных причин

16.04.2023, 5:10, Новости дня
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Впереди лето —
время, когда хочется привести свое тело в самую лучшую форму. На пути к заветной
худобе люди пробуют множество лайфхаков, забывая иногда о самых неочевидных
причинах лишних килограммов. Оглянитесь вокруг, может быть вы найдете эти
опасные бытовые мелочи.

Шторы

Отсутствие сна —
прямой путь к лишнему весу. Здоровый сон помогает организму выстраивать
гормональный фон, поэтому важно следить за его качеством. Только плотные шторы
могут дать возможность отдохнуть телу и мозгу.

Телевизор

По советам
диетологов, еда должна стать отдельным мероприятием, без привязки к просмотру
ТВ-шоу или просто видео. Именно так контролировать размеры порции станет
намного легче.

Большие тарелки

Мозг легко
поддается иллюзиям. Если перед вами большая тарелка, заполненная обычным
количеством еды, порция ему все равно покажется маленькой. Лучше взять тарелку
поменьше, а порцию чуть сократить.

Вазочки с “вкусняшками”

Печенья, орешки,
конфеты — как только снеки оказываются в поле зрения, их непременно хочется съесть.
Лучше заменить такие перекусы на фрукты, дольки моркови, помидоры черри или
другие полезности. Хрустит также, но при этом насыщает витаминами.

Диван на кухне

Еще одна плохая идея
после еды — это поудобнее развалиться на диване. Диетологи рекомендуют после
еды двигаться. Например, сразу помыть посуду, убраться, или выйти погулять. Так
еда лучше усвоиться организмом.


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