Le Figaro – Европе нужно вернуть себе автономию мышления без оглядки на США

На фоне конфликта на Украине Запад ещё больше объединился вокруг США, без помощи которых Европа в одиночку не смогла бы поддерживать Киев. Но, по словам автора статьи в Le Figaro, это несёт в себе большую опасность, что Европа так и будет пребывать в «летаргическом сне» и отстаивать идеи западоцентризма в момент, когда весь мир идёт к многополярности.



AP

«Есть заявления, которые больше говорят о нашем способе восприятия мира, чем о состоянии самого мира», — пишет политолог Макс-Эрванн Гастино в своей статье для Le Figaro. Он имеет в виду то, какую реакцию вызвали слова президента Франции Эммануэля Макрона: призыв к европейцам не позиционировать себя как «последователей» Соединённых Штатов и попытка поставить на один уровень главного европейского союзника, США, и Китай. Эти слова могут разрушить единство Запада, пишет автор статьи, отсюда и такая бурная реакция от лидеров разных стран.

Запад снова объединился на фоне ситуации на Украине, отмечает автор статьи. В частности, по его словам, без финансовой и военной помощи Вашингтона Европа не смогла бы поддержать Киев. «Это напоминает о том, что Европе необходимо срочно выйти из летаргического сна после десятилетий сокращения военных бюджетов», — пишет политолог. Но при этом Макрон чётко обозначил опасность: раз США вернулись в качестве державы-защитника, это может отбить у Европы охоту вооружаться самой. «Зачем строить гипотетическую «автономию», когда «единство Запада» вроде бы опять даёт все гарантии безопасности?» — задаёт автор статьи риторический вопрос.

При этом опасность, по словам Макрона, состоит и в том, что Европа «окажется втянутой в чужие кризисы». Автор статьи напоминает, как 20 лет назад именно Франция расколола единство Запада в вопросе необходимости вмешаться в Ирак. Так и сейчас в отношении Тайваня Соединённые Штаты защищают собственные интересы, опасаются потерять влияние в регионе. Китай делает то же самое, воспринимая любые действия Америки как провокацию. Но президент Франции публично вопрошает, заинтересованы ли европейцы в том, чтобы поставить ребром вопрос Тайваня, когда у их границ продолжается украинский конфликт.

Единство Запада влечёт за собой опасность восстановления устаревшей концепции западничества в момент, когда мир перешёл в постамериканскую эпоху, пишет автор статьи. Государства Юга утверждают собственную систему ценностей, обретают автономию, как страны Латинской Америки, стремятся построить многополярный мир. Поэтому политолог Чандран Наир из Малайзии в коллективной статье предлагает европейцам задуматься о «ловушке западоцентризма». Отстаивая позиции мира, разделённого на блоки, противопоставляя свободный мир и ось авторитаризма, Европа ставит себя «в отношения подчинения Соединённым Штатам», предупреждает эксперт. При этом в мире, наоборот, возвращаются понятия национальных интересов и суверенитета.

«Нет автономии действий без автономии мышления», — пишет Макс-Эрванн Гастино. Автономия Европы может развиваться только в том случае, если она научится обсуждать европейские интересы без оглядки на США. При этом ей нужно вернуть в политическое поле борьбу идей и концепций, а не делать ставку на одну сильную идею, отмечает автор статьи. Так, после 1945 года, травмированная прошлым, Европа сделала «европейский проект» своей великой движущей силой, которую нельзя подвергать сомнению.

Но главная идея меняется в зависимости от времени. И сейчас украинский конфликт как раз может способствовать переменам. «Монтескьё напоминал: многообразие режимов и наций есть не отступление от правил интернационального совместного проживания, а юридическое и политическое воплощение многообразия нравов и опыта, выражение «исторической данности».

«Восстановление мира с двумя противостоящими идеологическими блоками, как во времена холодной войны, может лишь подорвать нашу способность делать наше представление о мире более сложным», — пишет автор статьи. Ещё в 1970-х годах политолог Раймонд Арон диагностировал «духовный кризис Европы», порождённый индивидуализмом, который ставит под сомнение «чувство национальной власти» в обществах, пресыщенных комфортом и материальным благополучием, забывающих об условиях могущественности. Он отмечал, что главная угроза демократии идёт не столько извне, сколько изнутри: гражданское общество слабеет, связь между человеком и коллективом уходит.

Поэтому чтобы стать более автономной и сильной, Европе придётся заново научиться ценить народы, её населяющие, свою истинную идентичность. Даже в разделённости Европы есть потенциал, если разногласия будут конструктивными. «Призвание Франции, постоянного члена Совета Безопасности ООН, не в том, чтобы консолидировать Евросоюз до такой степени, чтобы заглушить собственный голос», — пишет автор статьи. Восприятие мира через противостояние добра и зла, то есть демократии против самодержавия, ничем не помогает Европе, отмечает он. Поэтому и проявление Дональда Трампа с его экономическим национализмом не случайно.

Так и президентские выборы в США 2024 года могли бы привести к власти правые силы, которые ратуют за национализм и за обсуждение вопроса Тайваня. В частности, по словам одного из ведущих теоретиков этого направления, Тайвань поддерживать нужно, но в случае вторжения Китая США не должны жертвовать жизнью своих граждан из-за столь далёкой страны. Более того, эти силы выступают за то, чтобы Штаты покинули не только Ближний Восток, но и Южную Корею и Европу.

Так что позицию Макрона автор статьи не только не считает резкой, но, наоборот, недостаточной. Во время холодной войны концепция «силы равновесия» при де Голле дала Франции ядерное оружие, сильную энергетику и промышленность. И сейчас Франции нужна новая концепция, которая объединяла бы внутреннюю и внешнюю политику.

Но Макрон действует непоследовательно, отмечает автор статьи в Le Figaro. Он, с одной стороны, претендует на стратегическую автономию по отношению к Соединённым Штатам, а с другой — идёт на экономические уступки и терпит давление США. «Что же будет завтра, в условиях роста технологической зависимости?» — вопрошает автор статьи.