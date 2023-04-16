 

Мнение: Сегодня – день рожденья Аллы!

16.04.2023, 3:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Увидел случайно эту запись, включил – умилился душой. Нет, все-таки Кристинка была в детстве угловато-очаровательна до невозможности. Да и песня, что ни говори, классная. Алла, как и всегда была, нахалка – зачем-то вытащила дочку на сцену, хотя Вероника Тушнова уж точно под “губы твои разбудят” не детей имела в виду… Но что делать – Алле можно, талант позволял.

Зря эта охреневшая шобла, все эти путины-володины, на Алку баллон покатили – не их, как говорится, размерчик.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.12.22 / Личное: “Как собрать себя по кускам?”

02.02.22 / Назван самый популярный среди россиян алкогольный напиток

24.01.22 / Адвокат Узденский: Брак Градского и Коташенко могут признать недействительным

01.02.22 / Оборона смысла

13.04.22 / “Бил, таскал по полу, а потом изнасиловал бутылкой”: Эмбер Херд раскрыла новые подробности жизни с Джонни Деппом

10.03.23 / Апартаменты: мифы и факты

16.09.22 / Подражал, выкручивался, выдавал за свое: как Петросян прославился на ворованных шутках

04.01.22 / Ставки по ипотеке в 2022 году могут достичь двухзначных чисел

25.02.22 / Оставшийся без помощи Запада Зеленский предложил Путину “сесть за стол переговоров”

09.06.21 / Им клетчатки не хватает: почему собаки едят траву

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика