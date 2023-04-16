 

Мнение: О большом и эпичном провале… Почему Украина — failed state?

16.04.2023, 2:36, Разное
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Да уж, это действительно — нечто эпичное и фееричное. Надо же было так облажаться! Но виновата, конечно же, #Россия. А не собственная жадность вперемешку с глупостью.

Реально же, #Украина — вопреки расхожим мифам — получила от #СССР столько, что могла бы жить безбедно и счастливо. Но — «пролюбили» все полимеры. И опять же, сами, всё сами…

В погоне за национальной мечтой, когда вареники сами в рот прыгают.

Исторический факт: промышленная нефтедобыча в Европе началась на территории современной Украины. В Львовской области. Бориславское нефтегазовое месторождение, которое начали разрабатывать ещё в середине XIX века, является первым промышленным участком даже в современном понимании. А в 1920-х годах на территории той же Львовской области открыли самое большое в то время в Европе газовое месторождение, Дашавское.

Другой исторический факт. В 1972 году добыча нефти в УССР составила 14,4 млн тонн, а природного газа в 1975 году – 68,7 млрд кубометров. И то, и другое выше, чем собственное украинское нефте- и газопотребление сейчас. То есть, Украина могла бы обеспечивать сама себя и соседям из ЕС поставлять кое-что.

Тем более, что запасы нефти и газа на украинских землях и черноморском шельфе (причём далеко не только в районе Крыма) точно есть. Но с получением независимости украинцы забросили не только промышленность (и в целом всё развитие), но и «около 20 лет не проводили геологоразведочные работы, поисковые работы и опытно-промышленная эксплуатация на должном уровне». Кстати, себестоимость добычи украинской нефти в 2019 году была всего 18,5 долл. за баррель.

Почему так случилось? Олигархические интриги, амбициозные «мрии» плюс управленческая некомпетентность «победителей Майдана» (и первого и, особенно, второго). Например, в 2014 году тогдашний премьер Арсений Яценюк продавил подъём рентной платы на 50% для частных компаний и на 70% для государственных. Разом почти все украинские месторождения превратились в нерентабельные. Чуть позже Кабмин заставил крупных промышленных потребителей газа покупать энергоносители только у НАК «Нафтогаз Украины», и это почти полностью добило частную газодобычу в стране.

Опять же — говорят цифры. К 2011 году украинская нефтедобыча упала в семь раз, до 2,1 млн тонн. Добыча природного газа — втрое, до 20,8 млрд кубометров. Всё сами, сами…

И как же можно было всё так бездарно профукать?

А, главное, ради чего?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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