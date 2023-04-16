 

Мнение: Подняли хвост на Слепакова

16.04.2023, 2:35, Разное
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И кстати, в пятницу случилось знаковое событие – кучка подонков признала “иноагентом”… Семена Слепакова. Полный идиотизм. Это при том, что Семен (кумир всей отечественной быдлоты, что твой Шнур) – все это время старался вести себя максимально сдержанно, на рожон не лезть, вещи своими именами по возможности не называть. В сущности, оберегал-то он больше не себя, а ИХ (и такую его доброту я лично считал чрезмерной – нельзя быть к РФ настолько лояльным). Но в Кремле совсем отморозились, повели себя в точности как тот скорпион из анекдота – и все-таки напрыгнули. Не смогли выносить холодного презрения.

Ошибка, конечно

Источник: Размышления вольного социолога


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