Мнение: Подняли хвост на Слепакова

И кстати, в пятницу случилось знаковое событие – кучка подонков признала “иноагентом”… Семена Слепакова. Полный идиотизм. Это при том, что Семен (кумир всей отечественной быдлоты, что твой Шнур) – все это время старался вести себя максимально сдержанно, на рожон не лезть, вещи своими именами по возможности не называть. В сущности, оберегал-то он больше не себя, а ИХ (и такую его доброту я лично считал чрезмерной – нельзя быть к РФ настолько лояльным). Но в Кремле совсем отморозились, повели себя в точности как тот скорпион из анекдота – и все-таки напрыгнули. Не смогли выносить холодного презрения.

Ошибка, конечно