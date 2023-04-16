Мария Андреева рассказала о работе в театре, своей популярности и заветах Петра Фоменко

Про себя Мария Андреева говорит, что она актриса, «которую узнают в лицо, но имени не помнят». Любимое слово артистки – «иллюзия», и создавать эту иллюзию в кино она может мастерски. Мария Андреева легко погружается в исторические реалии, наделяя плотью и кровью, к примеру, таких сложных героинь, как княгиня София или супруга Федора Романова Ксения.

Считается, что известность к актрисе пришла после выхода на экраны нашумевшего фильма «Дух-less», где она сыграла возлюбленную главного героя. Некоторое время назад Мария Андреева приняла участие в программе «Мой герой» и дала интервью писательнице Татьяне Устиновой.

Родители актрисы и ее бабушка

Родилась Мария Андреева в Кировограде, в Советском Союзе. Ее мама работала биологом-химиком, а отец — старшим помощником капитана дальнего плавания. Познакомились родители Марии в Одессе. Мама Марии тогда училась в государственном университете. Первые годы своей жизни Мария прожила в Кировограде с бабушкой и дедушкой.

Эти годы актриса запомнила как лучшее время в своей жизни. От бабушки у Марии, по ее словам, сохранилось письмо. И иногда актриса достает его, перечитывает и всегда в эти моменты плачет.

Детство в Москве

Когда Марии исполнилось 3 года, родители увезли ее в Москву. В детстве Мария, по ее словам, была настоящей разбойницей — играла с мальчишками в футбол, прыгала по гаражам и т. д. За это будущую актрису часто ругала мама. В юном возрасте у Марии Андреевой, как она рассказала Татьяне Устиновой, было просто бесконечное количество энергии.

Помимо игр с мальчишками, будучи маленькой, актриса любила танцевать и читать стихи. Когда Марии пришло время идти в школу, родители отдали ее в православную гимназию. Учиться в этом учебном заведении, по словам актрисы, ей очень нравилось.

Английская спецшкола

С пятого класса Мария пошла в английскую спецшколу. Эта новая школа показалась актрисе, по ее словам, в сравнение с православной гимназией, настоящим «адом». Перестраиваться после рисования икон и пения литургий Марии, по ее рассказу, было сложно.

Но все же годы учебы в спецшколе актриса вспоминает с благодарностью. В особенности, как рассказала Мария, это касается ее учительницы по английскому языку. Вышла из спецшколы будущая актриса с отличным знанием этого предмета. В последующем, благодаря учительнице в 18 лет Мария даже смогла сняться в фильме на английском языке.

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Обучение и Малый театр

В Щепкинское училище после окончания спецшколы актриса, по ее словам, поступила очень легко. Учителем Марии в училище был Юрий Соломин. Следующим после поступления в ВТУ им. Щепкина важным этапом в жизни актрисы стало то, что ее неожиданно взяли в Малый театр.

О заветах Петра Фоменко

Пригласили Марию в Малый театр как раз в тот момент, когда она поступала в студию Петра Фоменко. К стыду актрисы, по ее словам, она тогда еще не знала, что есть такая “величина”, как Петр Наумович Фоменко, настоящий “святой грааль” театрального мира. Когда актриса уже прошла несколько туров конкурса, она неожиданно узнала, что ее взяли в Малый театр.

После этого Мария отправилась к Петру Фоменко, извинилась, подарила ему букет ромашек и сказала, что не может поступить к нему в театр. Актриса решила, что останется в Малом театре вместе с Юрием Соломиным.

Через месяц, однако, актрисе позвонили из мастерской Петра Наумовича и пригласили окончить конкурс просто «ради шутки». В результате Мария попала к Петру Наумовичу и одновременно осталась в Малом театре, играя в спектаклях Юрия Соломина. У актрисы, по ее словам, началась очень сложная «параллельная» жизнь. В конечном итоге совмещать работу сразу в двух театрах для Марии оказалось невозможным, и она окончательно ушла из Малого театра и начала работать только в студии Петра Фоменко.

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По словам актрисы, мэтр стал для нее настоящим учителем. Мария буквально «сидела в коленках» у Петра Фоменко и Бориса Невзорова и слушала о творческом мастерстве. Петр Наумович дарил актрисе амулетики, а она, как «котенок», слушала о правильной игре на сцене. Мария, по ее словам, внимала тому, что говорил Фоменко, «не отводя глаз».

Когда актриса работала с Петром Наумовичем, она была еще очень молода, и у нее часто случались «детские» трудные ситуации. В таких случаях Фоменко, замечая, что у воспитанницы не все в порядке, просто отлавливал ее в коридоре и расспрашивал о жизни. По словам актрисы, она навсегда запомнила человеческое тепло своего учителя, с которым у нее были практически «родственные» отношения. У Петра Наумовича, по словам Марии, было невероятное качество уметь поддерживать своих актеров.

Актриса о своей популярности

Коллеги-актеры считают Марию Андрееву очень легким человеком и большим профессионалом. В актрисе, по мнению артистов, работавших с ней на сцене и в кино, прекрасно сочетаются красота и ум. Роман Прыгунов к примеру, считает Марию актрисой, похожей на Евгению Симонову и шикарных французских звезд.

Разумеется, очень популярна Мария Андреева, артистка театра “Мастерская Фоменко”, и у зрителей. Многие считают ее звездой, способной сыграть что угодно. Однако сама Мария к своей популярности относится спокойно.

По ее словам, на самом деле сыграть она может далеко не все. К примеру, актриса считает, как она выразилась, “не своей историей” комедию. Мария полагает, что играть комические роли ей «не дано». В жизни актриса – человек смешливый и очень любит юмор. Однако почему-то так случилось, что ни одна проба на комедийные роли у Марии не была удачной.

Комедия актрисе, по ее словам, дается очень сложно. Играть в таких фильмах и спектаклях, по словам звезды, нужно тонко и деликатно. Исполнять роли в комедиях, по мнению актрисы, гораздо сложнее, чем в драматических постановках. Марии, как она призналась Татьяне Устиновой, комедийные роли интересны. Однако в своих силах в этом плане актриса не уверена.