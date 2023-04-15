 

Мнение: Сегодня – день рожденья Аллы!

15.04.2023, 15:55, Разное
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Увидел случайно эту запись, включил – умилился душой. Нет, все-таки Кристинка была в детстве угловато-очаровательна до невозможности. Да и песня, что ни говори, классная. Алла, как и всегда была, нахалка – зачем-то вытащила дочку на сцену, хотя Вероника Тушнова уж точно под “губы твои разбудят” не детей имела в виду… Но что делать – Алле можно, талант позволял.

Зря эта охреневшая шобла, все эти путины-володины, на Алку баллон покатили – не их, как говорится, размерчик.

Источник: Размышления вольного социолога


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