 

Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля

15.04.2023, 23:54, Новости дня
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16 апреля в
России православная церковь отмечает Светлое Воскресенье Христово. Пасха — это
праздник на границе жизни и смерти. Главный повод для праздника — это
возвращение Иисуса Христа в мир людей.

В этот день
верующие пекут куличи и красят яйца. Накануне многие делают оберег —
четверговую соль на Пасху.

Традиции и
приметы

Верующим следует
посетить службу в церкви. Наряд рекомендуется выбрать праздничный, но
достаточно скромный. В церкви на Пасху зажигают огонь на свече и относят его
домой, чтобы позже сохранить освященный воск.

Если на улице
видно нуждающегося, верующему следует подать милостыню. Кроме этого, можно угостить
бедного куличом, хлебом или пирогом.

Обязательно нужно
Пасху встречать в хорошем настроении — улыбка и смех должны звучать в каждом доме
во время обеда.

Что нельзя делать
на Пасху в 2023 году

Нельзя делать
домашние дела, для этого выделен другой день — Чистый четверг.

Запрещается
хвастаться богатством и роскошью, лучше провести этот день скромно, но
празднично.

Остатки со стола
после Пасхи отдают животным или птицам.

Не стоит навещать
покойников, а также устраивать поминки — лучше дождаться Пасхи для усопших.

На Пасху не принято
дарить подарки, лучше всего радостно поздравить братьев и сестер.


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