Пасха 2023: традиции и запреты в праздник 16 апреля

16 апреля в

России православная церковь отмечает Светлое Воскресенье Христово. Пасха — это

праздник на границе жизни и смерти. Главный повод для праздника — это

возвращение Иисуса Христа в мир людей.

В этот день

верующие пекут куличи и красят яйца. Накануне многие делают оберег —

четверговую соль на Пасху.

Традиции и

приметы

Верующим следует

посетить службу в церкви. Наряд рекомендуется выбрать праздничный, но

достаточно скромный. В церкви на Пасху зажигают огонь на свече и относят его

домой, чтобы позже сохранить освященный воск.

Если на улице

видно нуждающегося, верующему следует подать милостыню. Кроме этого, можно угостить

бедного куличом, хлебом или пирогом.

Обязательно нужно

Пасху встречать в хорошем настроении — улыбка и смех должны звучать в каждом доме

во время обеда.

Что нельзя делать

на Пасху в 2023 году

Нельзя делать

домашние дела, для этого выделен другой день — Чистый четверг.

Запрещается

хвастаться богатством и роскошью, лучше провести этот день скромно, но

празднично.

Остатки со стола

после Пасхи отдают животным или птицам.

Не стоит навещать

покойников, а также устраивать поминки — лучше дождаться Пасхи для усопших.

На Пасху не принято

дарить подарки, лучше всего радостно поздравить братьев и сестер.