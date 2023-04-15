Комиссар Каттани разбушевался

Арест адвоката, опять «фейки» и ШИЗО, бесправные люди. Хроника текущих репрессий.

Очередной выпуск «Хроники текущих репрессий» мы начинаем с подборки новых уголовных дел за военные «фейки» и дискредитацию. И там нашлись две неплохие новости — в Кирове суд отменил один «фейковый» приговор, а на Алтае вовсе отказался рассматривать дело и вернул материалы прокурору. Политик Алексей Навальный и историк Юрий Дмитриев снова оказались в штрафном изоляторе. А против адвоката Тимура Идалова завели дело по обвинению в угрозе прокурору. В его защиту в суде выступили 20 адвокатов, которые представляли интересы Идалова при избрании меры пресечения. Чем закончилось заседание и подробности по другим делам, читайте в нашей «Хронике».

Арест адвоката

Пресненский суд Москвы отправил в СИЗО адвоката Тимура Идалова по обвинению в угрозе прокурору за фразу: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли». Об этой страшной опасности прокурор вспомнила спустя семь месяцев после произошедшего и обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Рано утром 12 апреля к Идалову домой вломились силовики, положили его лицом в пол, попутно сливали информацию о его задержании и обыске в анонимные телеграм-каналы. В ходе следственных действий они вели себя грубо.

По информации телеграм-канала «112» и «Кавказского узла»*, дело возбуждено по статье об угрозе применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК). Поводом для возбуждения дела стала перепалка между прокурором и адвокатом во время процесса в Никулинском суде Москвы 3 октября 2022 года:

Прокурор: «У нас есть детализация месторождения обвиняемого, он выезжал за пределы региона».

Адвокат Идалов: «С каких пор прокуроры сыщиками стали?»

Прокурор: «Ему [Идалову] в военном суде мало было, его там осекли и здесь осекут».

Адвокат Идалов: «Вы что, комиссар Каттани? Так его расстреляли».

Последняя фраза и стала основанием для возбуждения дела. Сам Идалов пояснил, что говорил на эмоциях, но ни в коем случае не угрожал прокурору. Ранее адвокат сотрудничал с движением «За права человека»* Льва Пономарева* и выступал в судах в качестве защитника по делам, связанным с терроризмом.

«Фейки» и «дискредитация»

Горно-Алтайский городской суд вернул в прокуратуру уголовное дело о военных «фейках» (ст. 207.3 УК) в отношении журналиста Сергея Михайлова из-за нарушений, допущенных в обвинительном заключении. В частности, в материалах отсутствует конкретное «место совершения преступления».

Основателю алтайской газеты «Листок» Михайлову вменяют девять постов в телеграм-канале издания и публикацию на сайте «Листка». В постах телеграм-канала шла речь о Мариуполе.

Правозащитный проект «Сетевые свободы»* уточнил, что

следствие не смогло установить, откуда и с какого устройства были сделаны эти публикации. Кроме того, следствие не нашло доказательств вины журналиста, но прокуратура все равно одобрила передачу дела в суд.

Михайлов отрицает свою вину, а ответственность за эти посты взял на себя главный редактор «Листка» Виктор Рау, покинувший Россию. Несмотря на возврат дела в прокуратуру, суд оставил журналиста в СИЗО.

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Кировский областной суд отменил приговор по уголовному делу о «фейках» в отношении дирижера и композитора Прохора Протасова. Апелляционная инстанция признала, что при вынесении итогового решения были допущены существенные нарушения закона, пишут «Сетевые свободы». Дело рассмотрят повторно в новом составе суда.

Протасову, живущему в Канаде, вынесли приговор заочно: в феврале ему назначили пять лет в колонии общего режима. Позднее дирижера объявили в розыск.

Поводом для преследования композитора стали, в частности, посты во «ВКонтакте» о Буче и Кременчуге. Протасов опубликовал подборки видео с места событий от «Настоящего времени»* и блогера Максима Каца*. Сам дирижер предполагает, что донос написал кто-то из его коллег.

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Против бывшего московского муниципального депутата Анастасии Брюхановой возбудили «фейковое» дело (ч. 1 ст. 207.3 УК). Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

По данным издания, дело завели из-за видео, которое Брюханова опубликовала 23 декабря в ютубе. Там, среди прочего, речь идет о Буче. Следователи сочли ее заявления «заведомо ложной информацией».

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Против 41-летнего жителя дагестанского села Тидиб Шамиля М. возбудили дело по статье о военных «фейках», передает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Причиной послужило видеообращение «К имамам и проповедникам братских народов Кавказа, Татарстана, Башкортостана», которое гражданин якобы опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». В нем муфтий Крыма Айдер Рустемов обращается к российским мусульманам, выступая с осуждением СВО.

По информации «Осторожно, новости», в данный момент Шамиль находится на принудительном лечении в психоневрологическом диспансере, куда его поместили по другому уголовному делу — о незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК).

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Следственный комитет по Крыму возбудил уголовное дело против жителя Судака о неоднократной дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), рапортует региональный СК в своем пресс-релизе.

«Белогорским межрайонным следственным отделом установлено, что житель Судака на своей странице в запрещенной на территории Российской Федерации социальной сети повторно, после вступления в законную силу постановления Судакского городского суда, разместил сведения, которые направлены на дискредитацию российской армии», — уточнили в СК.

В пресс-релизе не указано имя задержанного, однако, судя по всему, его зовут Дмитрий Демчук, заметили в ОВД-Инфо*. На сайте Судакского городского суда опубликовано постановление о назначении ему штрафа в размере 30 тысяч рублей по административной статье о дискредитации армии РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). Демчуку тогда вменили пять публикаций в Facebook**.

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Адвокатская палата Петербурга завела два дисциплинарных дела против адвоката Юрия Новолодского, защищающего художницу Сашу Скочиленко по делу о военных «фейках». Об этом сказал адвокат Александр Мелешко в Facebook. Разбирательство назначено на 20 апреля. В тот же день должно состояться очередное заседание у Скочиленко в суде.

«Вероятно, хотят лишить статуса. Видимо, бессменное авторитарное руководство палаты решило избавиться от своего самого принципиального критика, включив бешеный дисциплинарный принтер», — добавил Мелешко.

Как стало известно, в основу дисциплинарного дела против Новолодского лег донос вице-президента адвокатской палаты Санкт-Петербурга, пишет телеграм-канал MR7.

Одно из двух дел связано с тем, что защитник критиковал работу президента Адвокатской палаты, второе — с тем, что он якобы «дискредитировал» и распространял «фейки» об адвокатуре.

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Королёвский городской суд заключил под стражу журналиста RusNews и автора телеграм-канала «Честное королёвское!» Романа Иванова по обвинению за военные «фейки», сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его адвоката Катерину Тертухину.

В основе уголовного дела несколько публикаций в соцстеях о Буче (без конкретных инвектив в адрес РФ), о заявлении ООН в адрес армии РФ и пост о выступлении министра обороны Сергея Шойгу в Королеве.

С обыском к Иванову пришли 11 апреля. После этого отвезли на допрос. Ночь с 11 на 12 апреля он провел в ИВС Королева. Адвокат Тертухина предположила, что журналиста могут поместить в СИЗО-1 в подмосковном Ногинске.

Дела «иноагентов»

На главного редактора «Новой газеты Европа» Кирилла Мартынова* составили протокол о несоблюдении обязанностей «иностранного агента» (ч. 4 ст. 19.34 КоАП), карточка дела опубликована на сайте Басманного суда Москвы. Что стало поводом для составления протокола — пока неизвестно. Дата заседания еще не назначена

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Советский районный суд оштрафовал на 30 тысяч рублей экс-сотрудника штаба Навального*** в Уфе Федора Телина* по статье о несоблюдении обязанностей «иностранного агента» (ч. 1 ст. 19.34 КоАП). За что именно на него составили протокол, неизвестно.

Бесправные

Пенсионерку из Кемерова по имени Файруза приговорили к году условно и штрафу в 360 тысяч рублей за ее комментарий о президенте Путине, чиновниках и депутатах из партии «Единая Россия», сообщил проект «РосШтраф».

Приговор женщине огласил 1-й Восточный окружной военный суд 30 января. Речь, вероятно, идет о Файрузе Яцко, родившейся в 1962 году в Кемеровской области: это имя есть в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В качестве доказательств гособвинение представило показания трех свидетелей, которые просто видели комментарий, и признательные показания испуганной женщины, уточнили правозащитники.

Осужденной также назначили два года испытательного срока и на два года запретили делать публикации в интернете. Помимо штрафа она должна оплатить процессуальные издержки в размере 14 тысяч рублей.

Комментарий гражданка оставила в сентябре 2021 года в группе саратовского коммуниста Николая Бондаренко во «ВКонтакте». В марте 2022 года сотрудники Центра «Э» изъяли у нее ноутбук и телефон и увезли на допрос по делу о публичных призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК). Она признала, что оставила комментарий «в сердцах». «РосШтраф» отмечает, что пенсия Файрузы составляет 12 тысяч рублей в месяц.

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Сын жительницы Новгородской области Ирины Нельсон, осужденной по делу об антивоенных комментариях, не может оформить банковскую карту. Его паспортные данные недействительны. Об этом Нельсон рассказала изданию «7×7»*.

В октябре 2022 года женщину признали виновной по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК) и оштрафовали на 300 тысяч рублей. Дело на мать четырех детей возбудили из-за нескольких комментариев в социальной сети, где она высказалась против СВО и частичной мобилизации. После публикации комментариев в правоохранительные органы поступили четыре анонимные жалобы на женщину.

После того как Нельсон попала в реестр Росфинмониторинга, ее счета заблокировали. Из-за трудного финансового положения многодетная мать попыталась сдать в ломбард обручальное кольцо, но ей отказали, потому что паспорт не прошел по базе.

В 2023 году сыну Нельсон исполнилось 14 лет, и он получил свой паспорт. После этого против него «ввели точно такие же репрессии», считает Нельсон. По ее словам, персональные данные ребенка тоже якобы попали в Росфинмониторинг. Семье не удалось оформить на школьника банковскую карточку и Пушкинскую карту. На госуслугах сообщалось, что паспортные данные недействительны.

Водворенные в ШИЗО

Сотрудники мордовской ИК-18 строгого режима в очередной раз отправили историка и главу карельского отделения «Мемориала»**** Юрия Дмитриева в ШИЗО на 15 суток.

Причиной для водворения в штрафной изолятор стало то, что Дмитриев «присел на шконку», так как у него закружилась голова после приема лекарств, уточняют коллеги правозащитника.

«15 суток — максимальный срок помещения в ШИЗО. Юрию Дмитриеву 67 лет, уже седьмой год он находится в заключении. Столь строгую меру в отношении пожилого и нездорового человека трудно назвать иначе как издевательством. Только недавно, в середине марта, закончился суд по жалобе Дмитриева на серию подобных взысканий в сентябре–декабре 2022 года. Тогда он провел в ШИЗО больше месяца. Суд решил дело в пользу администрации колонии», — пишет «Мемориал».

Осенью 2022 года Дмитриева отправляли в ШИЗО пять раз. Поводами для взысканий становились отсутствие именной бирки на робе, то, что он не поздоровался с представителем администрации, не держал руки за спиной и оставил на своей кровати кошку, за которой ухаживает в колонии.

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Администрация исправительной колонии №6 во Владимирской области в тринадцатый раз отправила Алексея Навального в ШИЗО. Об этом политик рассказал в своем письме, которое опубликовали его соратники. Причина, по которой политик получил взыскание, не сообщается.

«В пятницу вечером [7 апреля] вышел из ШИЗО, а в понедельник (вчера то есть) снова получил 15 суток, — пишет Навальный. — Причем одновременно меня ограничили в покупке еды (у нас теперь новые правила), поставили прогулку на 7 утра (важно, потому что, гуляя днем, можно постоять в квадратике солнца, если повезет), почти полностью убрали время на письма, да еще организовали мне персональный швейный цех. Соседнюю камеру превратили в «рабочую», то есть поставили там швейную машинку. Непросто сидеть в душной конуре, да еще и шить там».

Такую дисциплинарную меру и ограничения в покупках еды оппозиционер связал с вышедшим недавно расследованием, в котором рассказывается о сотрудниках ИК-6 и коррупции в системе ФСИН в целом. В ролике соратники Навального упомянули закупки капусты по цене, в несколько раз превышающей оптовую.

«Вот поэтому, как только мои коллеги выпустили расследование об этих веселых капустных историях, меня прям на следующий день закрыли в ШИЗО, сразу начали делать «рабочую камеру», изменили распорядок дня, сделав его из адского суперадским. Приняли абсолютно незаконные правила, запретив мне покупать еду даже на заработанные деньги. Ну и еще куча неприятных мелочей, которые вольному человеку просто будут непонятны», — пояснил оппозиционер.

Андрей Карев

* Внесены Минюстом в реестр «иностранных агентов».** Соцсеть входит в компанию Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ.*** Организация объявлена экстремистской, деятельность которой запрещена в РФ.**** Внесен властями РФ в реестр «иноагентов» и ликвидирован

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