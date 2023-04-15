“В моей жизни все-таки появился человек, который важен и дорог мне”: Маргарите Суханкиной 59 лет

Маргарита Суханкина – женщина с большим сердцем, уникальным голосом и желанием объять необъятное. Обладательница оперного голоса могла легко выступать и на сцене Большого театра, и на уличных дискотеках. Родившись в семье инженеров, она очень рано поняла – по стопам родителей не пойдет. Будет артисткой. И стала солисткой хора.

Ранние годы

Маргарита Суханкина – коренная москвичка, семья жила, как и все среднестатистические жители страны. Родители имели техническое образование, но не были глухи к творчеству. Видимо, это и позволило разглядеть в дочери артистический талант. Ребенка записали в хор, там она очень быстро стала солисткой. Через некоторое время начала заниматься в музыкальной школе, изучала игру на фортепиано. В одиннадцать лет девочка получила приглашение в Большой детский хор Всесоюзного радио и Центрального телевидения под управлением Виктора Попова. С этого момента жизнь Маргариты стала очень насыщенной.

Музыкальное образование

В школьные годы Маргарита занималась в музыкальной школе, и после восьмого класса решила продолжить образование в этом направлении. Мечтала поступить в консерваторию, но конкурс, как водится, был слишком большим, и она не выдержала испытания. Пришлось поступать в профессиональное училище, чтобы хоть где-то учиться музыке. Поступить в консерваторию не получилось даже с третьей попытки. Но череда неудач настойчивую Маргариту не остановила, и она все же поступила в институт им. Гнесиных. Поступить – поступила, но учиться было очень трудно из-за конфликта с преподавателем, который хотел переучивать Маргариту на сопрано, хотя у нее от природы меццо-сопрано. Маргарита это прекрасно понимала.

Выход на эстраду

Маргарита Суханкина около десяти лет проработала в Большом театре, исполнив практически все возможные для ее голоса партии. Но однажды решила уйти, чтобы выступать сольно и иметь более широкие возможности. В середине 80-х годов большой популярностью пользовались вокально-инструментальные коллективы, и Маргарита мечтала стать частью большой сцены. Вместе со своим другом Андреем Литягиным они начали записывать какие-то песни, в основном для других музыкальных коллективов вроде “Зоны активности”. В то время также появились три песни и для ” Миража”. В записи песен для группы участвовала не только Суханкина, но и Наталья Гулькина.

Интересно, что для Маргариты песни для “Миража” носили исключительно развлекательный характер, она не думала ни о какой коммерческой выгоде. После отдельных песен последовала запись альбома. Группа приобрела бешеную популярность. Только под страхом отчисления из консерватории, в которой Маргарита продолжала учится, она не открывала свое лицо и запретила делать это Литягину. Если бы преподаватели узнали, кто покоряет советский шоу бизнес, ее бы сразу отчислили, ведь это до сих пор две вещи несовместимые.

Концерты

После ухода из Большого театра Маргарита начала работать над сольным альбомом. Ей удалось понять и подловить дух времени, когда общественность еще ностальгировала по разбитным 80-м. Исполнительница вышла из музыкальной тени, записав легендарные песни “Миража” под своим именем. Вместе с Натальей Гулькиной они создали дуэт “Соло” и продолжили выступать. Правда, за исполнение популярных треков приходилось делать авторские отчисления создателям песен. В 2006 году группа “Мираж” возродилась, снова под руководством Андрея Литягина. Группа даже выступила в Ванкувере на открытии Олимпийских игр. Но, к сожалению, к 2013 году в составе группы осталась только Суханкина, потому что Гулькина, а затем и Светлана Разина, которая некогда тоже пела в группе, ушли.

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Личная жизнь

Карьера – карьерой, но о счастливой семье и замужестве Маргарита Суханкина мечтала, как и любая женщина. Первым супругов артистки стал иностранец Антун Маруна. Ради него певица даже изменила вероисповедание и перешла в лоно католической церкви.

Они жили в Швейцарии, но уже через два года развелись, потому что муж мечтал видеть Маргариту домохозяйкой, с чем она категорически смириться не могла. После этого были еще три неудачных брака. А вот пятым, правда, гражданским, браком, стал союз с Андреем Литягиным. Отношения, казалось, были идеальными. Они даже усыновили двоих детей, по именно это дало трещину их отношениям – супруг не смог полюбить приемных детей.

Снова “Мираж”

Работа в “Мираже” обошлась Маргарите Суханкиной дорого. Гулькина, которую привлекли к работе потому, что Маргарита училась в консерватории, была недовольна тем, что ей приходится открывать рот под голос Маргариты, ведь она и сама неплохо поет. Некоторое время Наталья с таким положением дел мирилась, но не долго. Первый раз Наталья ушла из коллектива, когда продюсер не отпустил ее в отпуск по уходу за ребенком. В то же время выяснилось, что и зарплата и Натальи самая маленькая в коллективе. Правда, в 2005 году Гулькина в группу вернулась, и тогда познакомилась с Суханкиной лично. Впервые. Но дружбы не получилось, потому что Суханкина считала себя золотым голосом и душой группы, выбирала себе лучшие партии и относилась к второй солистке с высокомерием. Через пару лет конфликт достиг своего пика и Наталья снова ушла из группы.

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Гулькина считала, что ее долго и упорно выживали из коллектива, и, наконец, сделки это. На смену Гулькиной пришла Разина, с которой ситуация повторилась. Но у Светланы непокорный характер, и молчать она тоже не стала, когда Маргарита снова выбирала себе лучшие “куски пирога”, причем это были не просто песни, но даже номера в отелях, наряды, авторство песен. Однажды дело дошло до драки в гримерке. По словам Светланы, Маргарита ставила ультиматум: или одна, или другая. В конце концов Суханкина осталась в группе одна и решила уйти в самостоятельное, сольное плавание. Но тут опять начались конфликты по поводу авторских прав на песни “Миража”.

Суды и авторские права

Поскольку Литягин и Суханкина разошлись, последний требовал многомиллионную выплату от певицы, но получил лишь компенсацию от новых организаторов концертов. Маргарита выкупила у Литягина лицензию на исполнение песен, но всего на полгода. Было это в 2017 году. После окончания лицензии певица перестала выходить на связь, а песен исполнять продолжила. Конечно, такое поведение возмущает действующих музыкантов коллектива. Но больше всего их шокирует отношение Суханкиной к коллегам, с которыми она проработала много лет и которые на протяжении долгого периода времени пытались с ней договориться о сотрудничестве и мирном сосуществовании на сцене. Но нет, не получилось. В ответ на запросы коллектив, по их словам, получает только негатив и грязь. Вообще, история группы “Мираж” очень сложная. Получается, что Маргарита Суханкина судилась со всеми вместе и с каждым по отдельности. Например, Светлана Разина подавала иск в суд на Маргариту за клевету об алкоголизме.

Последние новости

Сегодня Маргарита Суханкина ведет активную светскую жизнь. Воспитывает двоих приемных детей, Сергея и Валерию, путешествует. Пополнение в семье случилось в 2013 году, перед этим женщина советовалась с родителями, которые идею поддержали. Только советовали не усыновлять слишком маленьких.

Некоторое время назад певица сделала шунтирование желудка, что помогло ей скинуть вес до 70 кг. Новый имидж, новая прическа, новое, по сути, лицо, омолодили и освежили певицу, которая в этом году отмечает 58-летие. Несмотря на все перипетии судьбы, поклонники по-прежнему любят и уважают певицу за личные качества и, конечно, волшебный голос.