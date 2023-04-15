 

Сказка в закоулках реальности: музей под открытым небом в столице Марий Эл

15.04.2023, 22:33, Разное
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К северо-западу от Казани на расстоянии около 150 км есть городок
с нетипичной для центральной части России архитектурой. Йошкар-Ола, благодаря современной
застройке из красного кирпича, по-европейски ярким крышам и башням на
московский манер, гордо встречает взгляды приезжих. Гостей в столице Марий Эл приветствует
бронзовый Йошкин кот, зазывая скорее сесть рядом на лавку. Дух волшебства и
сказки витает на каждом шагу.

Всем, кому не хватило феерии набережной Брюгге и ее окрестностей,
впору отправиться на улицу Советскую. Возле кремля, в закоулках городской
реальности прячется компания любимых героев детства.

Музей сказок под открытым небом — это оригинальный
скульптурный комплекс, навевающий ностальгию вне зависимости от возраста.
Малышей сюда водят вспоминать и угадывать персонажей, ну а взрослые делают
остановку по зову сердца и радуются не меньше детей.

Вот же они: Колобок и курочка Ряба, старик со старухой у
разбитого корыта. Кого только ни встретишь за углом дома — одни знакомые.

Пока ходишь-бродишь, на балконе Иван Царевич с луком
упражняется. Лягушку из сказки от него далеко посадили, зато красавица Василиса
Премудрая при нем, да и с русалкой на ветвях скучать не приходится.

Из окна с ухмылкой глядит царь Салтан, да и подслушивает
вовсю.

Дело у него важное — царицу в сказку выбирает по наставлению
Пушкина. Хороши девицы, одним словом — марийки.

А пока Доктор Айболит занят по долгу службы, Лиса
Патрикеевна во всю развлекается. Знает, что работа — не волк.

В музее оживают не только сказки, но и басни. Проказница
мартышка, осел, козел и косолапый мишка готовятся выступать на “голубом
огоньке”.

На столбе сидит и далеко глядит бабка Йошка. Это Яга в стильном городском амплуа.

По соседству с ней еще и Кощей устроился. В сундуке у него заяц, в зайце – утка, в утке – яйцо, а в яйце – игла.

Музей занимает ограниченное пространство, но при этом дает безграничную волю фантазии. Мысленно погружаясь в волшебную историю, человек трансформирует вектор объективной реальности. Если детей сказка в игровой форме знакомит с окружающим миром, то взрослым причудливые персонажи напоминают обычных людей, которые повстречались на жизненном пути.

Законы сказки практически идентичны законам Вселенной. Жизнь полна чудесных моментов и мечты обязательно сбудутся, но только если ты по-настоящему добрый и смелый персонаж со светлой душой.


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