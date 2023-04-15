Мнение: Бразилия против доллара, рост доли юаня и План Костина

1. Лидер Бразилии прямым текстом предлагает отказаться от доллара. Очередная пощёчина американцам, экономика которых зависит от доминирующей доли доллара полностью. Ещё каких-то 10 лет назад за подобное американцы убивали с особой жестокостью, вот как Муаммара Каддафи, например. Теперь американцам остаётся только бессильно вздыхать (ссылка):



Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время своего первого с момента повторного вступления в должность государственного визита в Китай призвал развивающиеся страны отказаться от доллара в международной торговле в пользу их собственных валют. Об этом пишет Financial Times.

Лула да Силва обратился к группе стран БРИКС (помимо Бразилии и Китая, в нее входят Россия, Индия и Южно-Африканская Республика) с призывом положить конец доминированию доллара и разработать собственную альтернативную валюту для использования в торговле. Президент Бразилии, выступая в Новом банке развития (создан странами-членами БРИКС) в Шанхае, обратился к аудитории с вопросами: «Кто решил, что наши валюты слабы и не имеют ценности в других странах? Кто решил, что доллар стал главной валютой после отмены золотого стандарта?»

2. Доля использования юаня в международной торговле за прошлый год более чем удвоилась (ссылка):



За 2022 год доля юаня в мировой торговле выросла вдвое — с двух до 4,5 процента, сообщает Financial Times со ссылкой на данные международной межбанковской системы передачи информации SWIFT. В результате китайская валюта приблизилась к статусу конкурента евро, который занимает шесть процентов рынка.

На рост популярности юаня повлияло его широкое использование в торговле Китая и России. Также к этому привел рост стоимости долларового финансирования в результате повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.

Аналитики называют успех китайской валюты благом для Пекина, который стремится ускорить интернационализацию юаня. Также он является серьезным вызовом для стран Запада, которые при помощи санкций пытаются запретить России использовать SWIFT. Благодаря использованию альтернативной платежной системы Cips в 2022 году торговля между двумя странами выросла до рекордных 185 миллиардов долларов. Общий объем расчетов по Cips в 2022 году составил 97 триллионов юаней (14 триллионов долларов США), что на 21 процент больше, чем годом ранее.

Два замечания. Во-первых, общемировая торговля имеет такие масштабы, что даже 4,5% — это огромная сумма. Во-вторых, если темпы замещения доллара юанем сохранятся, доллару наступит конец уже через несколько лет. Через год юань займёт 9%, через два года – 18%, через три года – 36%…

3. В Школе Капитализма я делюсь своими соображениями по Плану Костина, который, в случае его реализации, может кардинально перекроить финансовый пейзаж России. Цитирую из начала поста (ссылка):

Чтобы видеть окружающую реальность в фокусе, нужно периодически обращать внимание на две большие области. Во-вторых, на политику и экономику. Для этого существуют немодные эксперты, которые выдают скучные обзоры происходящего: без точных прогнозов курса доллара, но зато с фирменным занудством в духе «пока ничего не ясно… с одной стороны… с другой стороны…». Также для этого существуют важные персоны, которые занимают высокие должности. Выступления Путина, которые вы можете свободно прочесть на Кремлин.ру, превосходят по качеству аналитики политический Телеграм столь же сильно, как политический Телеграм превосходит самые дремучие уголки региональных Одноклассников.



Это было во-вторых. Но есть и во-первых, о котором обычно забывают. Во-первых — это маленькие дела конкретного человека, которые относятся только к нему, к его личным деньгам, его личной работе и его личным отношениям. И это именно «во-первых», так как наши личные дела почти всегда важнее, нежели самое важное из свежих новостей. Куда там что упало, кто там кому пожал руку, что и на кого наложили — тоже важно. Но если мы сравним Ваню из Краснодара и Джона из штата Джорджия, мы обнаружим, что их финансовое самочувствие определяется страной проживания процентов на двадцать, навряд ли сильнее. Остальные 80% — это всякие маленькие факторы, которые относятся непосредственно к Ване и Джону, и на которые Ваня с Джоном имеют возможность непосредственно влиять…