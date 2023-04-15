 

Bloomberg – Кисида возобновил предвыборную кампанию после взрыва

15.04.2023, 21:03, Новости дня
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Во время выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды с речью в городе Вакаяма прозвучал громкий звук взрыва, пишет Bloomberg. По данным новостного агентства, премьера эвакуировали с места происшествия в местное полицейское управление, но позже в тот же день он возобновил предвыборную кампанию.


Twitter

Премьер-министр Японии Фумио Кисида возобновил предвыборную кампанию после того, как ему пришлось прервать выступление в городе Вакаяма, когда на мероприятии раздался взрыв, пишет Bloomberg.

По сообщениям местных СМИ,  Кисида совершал поездку по рыбацкому порту в западной префектуре Вакаяма в поддержку кандидата от Либерально-демократической партии, когда на месте проведения мероприятия прозвучал громкий взрыв.

По некоторым данным, неизвестный бросил дымовую шашку в сторону Кисиды, когда премьер готовился начать выступление. Подозреваемого задержали. Сам глава правительства не пострадал. Его эвакуировали с места происшествия в местное полицейское управление. Позже премьер-министр выступил с предвыборной речью, как и планировалось, отметив, что произошедшее не должно повлиять на ход выборов.

Японская полиция не сообщила подробностей о подозреваемом или его мотивах, однако, как отмечает новостное агентство, инцидент заставил многих вспомнить об убийстве бывшего премьер-министра Синдзо Абэ во время его выступления с предвыборной речью в префектуре Нара в прошлом году.

Председатель избирательного совета правящей Либерально-демократической партии Хироши Морияма отметил в эфире японскому NHK, что подобные происшествия во время выборов весьма прискорбны. «Это непростительный акт насилия», — прокомментировал Морияма инцидент в городе Вакаяма.


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