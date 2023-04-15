CGTN – «Япония выбрала самый опасный и безответственный метод» — эксперт о сбросе загрязнённой воды в море

Япония приняла одностороннее решение о сбросе сточных вод с Фукусимы в море. Это противоречит международному праву, а также несёт ущерб здоровью человека и окружающей среде. CGTN отмечает, что есть четыре других, более безопасных, метода избавления от загрязнённой воды. Однако Япония берёт пример с США и выбирает, каким правилам следовать, а какие игнорировать.

Все заинтересованные стороны единодушны в несогласии с решением Японии. Является ли сброс воды в море единственным подходящим методом обращения с загрязнёнными сточными водами? Эксперты уверены, что у японского правительства есть ещё четыре варианта утилизации.

А именно: сброс загрязнённой воды в атмосферу через испарение, закачивание её глубоко под землю по трубопроводу, утилизация с помощью электролиза или затвердевание и дальнейшее закапывание под землю. Из всех пяти методов сброс воды в море является самым дешёвым.

ЭКСПЕРТ: Япония выбрала наименее затратный и поэтому самый безответственный метод. А ведь кроме этого варианта, воду можно испарить. Именно такой метод избавления от загрязнённой воды использовался на Чернобыльской АЭС. Есть ещё вариант с электролизом. Также сточные воды и ядерные отходы могут быть отверждены и закопаны в землю. Вариант с затвердеванием осуществим. Он наименее опасен, но и самый дорогой из всех пяти. Итак, есть несколько реальных методов. Но стоимость у всех разная.

Япония приняла одностороннее решение сбросить загрязнённую воду в море. Это стоит наименьших финансовых затрат. Но последствия, с точки зрения ущерба окружающей среде, здоровью и безопасности человека, будет ощущать весь мир. Своими действиями Япония игнорирует свои обязательства перед международным правом и как участник Морской конвенции ООН.

Статья 192 конвенции предусматривает, что государства обязаны защищать и сохранять морскую среду. А пункт 1 статьи 194 предусматривает, что государства должны принимать все меры, необходимые для предотвращения, сокращения и контроля загрязнения морской среды, используя наилучшие практически осуществимые средства, имеющиеся в их распоряжении и в соответствии со своими возможностями.

СУ СЯОХУ, младший научный сотрудник, Китайский институт международных исследований: Япония часто рассуждает о правилах. Она следует примеру Соединённых Штатов и рассказывает о порядке, основанном на правилах. Но когда эти страны говорят о нормах, если это касается сброса загрязнённой воды, безопасности, военного дела или их стратегических интересов, то так называемые правила — это внутреннее дело их небольшой группы, а не международное законодательство. Так что вопрос сброса сточных вод ещё раз показывает опасные последствия, к которым приводит нарушение международных правил.

Дата выхода в эфир 13 апреля 2023 года.