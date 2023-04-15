«Погибшие за Родину». Евгений Пригожин посетил открытие стелы памяти бойцов ЧВК «Вагнер» под Самарой

В Самарской области открыли памятник, посвященный подвигу бойцов ЧВК «Вагнер». Церемонию открытия лично посетил основатель организации Евгений Пригожин.

«Это памятник, который теперь будет стоять в веках для того, чтобы потомки помнили об их подвигах», — заявил Пригожин.

Он отметил, что стела была установлена на Аллее Славы под Самарой — действующем кладбище, где захоронены «музыканты».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» прокомментировал выступление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Таврическом дворце на фоне украинского флага. По мнению Пригожина, подобный жест является «плевком в закрытые глаза» бойцов, которые отдают жизни за то, чтобы сорвать его.