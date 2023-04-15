Мнение: «Манифест Пригожина»

Владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обнародовал огромную статью, которая вполне тянет на программную, на эдакий манифест.

Ключевое в этом тексте: «Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант — это объявить об окончании СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала, и в каком-то смысле мы действительно их достигли. Мы перемололи огромное количество бойцов ВСУ и можем сами перед собой отчитаться о том, что задачи СВО выполнены».

Пригожин на всякий случай подстелил соломку, написав «Как известно, военной операцией со стороны Украины тактически рулят украинские военные, а стратегически — так называемая западная коалиция под управлением Англии и США». Мол, России приходится вести боевые действия не с Украиной, а с Западом и США, с НАТО….

Подробности «Манифеста Пригожина»

Что это? Зондирование общественного мнения? Желание понять, как отнесется народонаселение России к завершению СВО? Или Пригожин разместил текст, не согласовывая его со своими кремлевскими кураторами?

Фотография Евгения Пригожина отсюда

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