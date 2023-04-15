Мнение: Байден призывает «лизнуть мир», США против Венгрии и немецкий нагоняй Армении

1. Джо Байден снова чудит, заставляя окружающих испытывать испанский стыд. Полагаю, патриотично настроенным американцам последние годы очень неприятно смотреть, как все смеются над их страной. Вот комментарий Виктора Мараховского по поводу очередной оплошности американского президента (ссылка 1, ссылка 2):



Я думал, ув. друзья, все ослышались. Но нет, вот официальная рашифровка от американского Белого дома: текущий президент США на торжественном ужине призывает лизнуть мир.

[Перевод: «И давайте помнить, что никакая преграда не является слишком толстой или слишком мощной для Ирландии или Соединённых Штатов, особенно сегодня.

Нет ничего, – и я говорю это от самой глубины моего сердца, – нет ничего такого, чего наши страны не могли бы достигнуть, делая это вместе. Я правда имею это в виду.

Спасибо вам всем. Бог вас благословит. И давайте… давайте ла… давайте лизнём мир. Давайте сделаем это. Спасибо. (Аплодисменты)]

Замышляет что-то.

Кстати, после каждого сообщения о том, как смешной Байден опять сбоит, в камменты (у кого есть) непременно набегает некто ув. суровый и зрячий, мрачно говорящий: вы вот хихикаете, а ведь это просто марионетка, она ничего не решает. Там, в глубине дипстейта, всё холодно, серьёзно и просчитано до тысячной цифры после запятой, и мы все ещё зарыдаем.

Что тут стоит отметить. Ни один, даже самый жёсткий и внятный, глава ни одного крупного государства не может решать всё. Он всегда привязан множеством канатов ко множеству заинтересованных групп и выражает — в той или иной форме — их баланс.

Одни главы при этом марионетки, другие кукловоды, третьи — прикнопленные к земле гулливеры.

Но даже марионетки, которые ничего не решают, кое-что значат. Если в маппет-шоу лягушонок Кермит (надетый на одну руку и жестикулируемый второй) вдруг налетает на мисс Пигги, посреди скетча задирает ей подол и начинает на глазах у шокированной публики нарушать её девичью честь — значит, в компании, делающей данное шоу, что-то изменилось.

И если ув. публика не видит, как внезапная постыдная сцена может принести пользу компании — то у неё таки есть основания считать, что шоу идёт не так.

2. Комментарий Дмитрия Медведева по поводу недавних высказываний Виктора Орбана (ссылка):



«Венгерский премьер Виктор Орбан сказал, что (…) как только закончится финансирование [Украины] со стороны США и Европы, закончится война. (…) Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина», — заявил Медведев.

Политик закончил свой пост в блоге утверждением о том, что Украина никому не нужна.Ранее Орбан возмущался тем, что страны Европы тратят десятки миллиардов долларов на содержание Украины, от чего страдает европейская экономика. «Мы оплачиваем украинские пенсии, счета, мы содержим государственные учреждения, здравоохранение, образование», — говорил он.

Вскоре после этих слов Орбана стало известно, что США готовят санкции против ближайшего окружения венгерского премьера (ссылка).

Таким образом работает свобода слова по-американски… Если вы несёте опасную чушь на весь мир – вам аплодируют, а американские СМИ выставляют вас в благожелательном свете. Если же вы говорите разумные, очевидные каждому здравомыслящему человеку вещи – против вас вводят санкции.

С одной стороны, неприятно на всё это смотреть. С другой стороны, мы явно на правильной стороне истории. Условным американцам и финнам хуже: те из них, кто поумнее, уже осознали, что плохие парни — это они.

3. В то время как Венгрия — не только окружённая странами НАТО, но и входящая в альянс — успешно противостоит давлению со стороны США и ЕС, твёрдо следуя собственным экономическим интересам, отдельные страны СНГ, даже входящие в ОДКБ, подобной твёрдостью похвастаться не могут (ссылка):

После визита в Берлин премьер Армении Никол Пашинян пригласил к себе главу Центробанка страны, членов правительства и руководителя Комитета государственных доходов, который отвечает за таможенную и налоговую службы, и потребовал от них перекрыть каналы обхода антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на данные источников армянского издания «Грапарак» пишет РБК.

Журналисты узнали, что власти страны установили строгий контроль даже в аэропортах. Теперь пассажиры, летящие в Россию, не смогут проносить чипы, необходимые для IT-сектора, в багаже и аксессуарах. Собеседники издания утверждают, что распоряжение Пашиняна связано с визитом в Берлин, во время которого ему сделали настойчивые предупреждения.

А ведь казалось бы, Армении выпал прекрасный шанс заработать на параллельном импорте и транзите в Россию, да и армянская экономика сейчас не в лучшей форме… Но нет, мы лучше попытаемся поссориться с единственной страной, которая может помочь Армении не потерять окончательно Нагорный Карабах.