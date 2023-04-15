Мнение: Письмо: “Называют тихой или скучной”

Унылые и скучные люди – это люди с низкой спонтанностью.

Энергии у них мало, поэтому они говорят банальности, поступают шаблонно, выглядят серо и наводят уныние на других.

Они бывают молчаливы, поскольку говорить им нечего.

А если вдруг разговорятся, то лучше бы молчали.

Скучные люди – это проблема, которая решается тем же самым способом: снять корону и поправить локус. А потом убрать фокус с себя.

Энергии станет больше, появятся интересы, а с ними живые мысли и живая мимика.

Если же скучный человек, стремясь защититься от упреков окружающих, подрастит еще корону и сдвинет локус контроля подальше от границ, он рискует стать не просто скучным, он может превратиться в черную дыру.

Рядом с ним люди будут чувствовать сонливость и упадок сил. Эзотерики таких лунными вампирами называют.

maru11

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Иногда меня называют скучной.

Обычно это люди не близкие, а знакомые. Например, было дело, сидели мы с подругой и говорили, ей написал один наш общий знакомый, позвал собраться компанией у него дома. Подруга спросила меня, хочу ли я пойти, я ответила, что не знаю. Тогда она сказала, что напишет и спросит. Мы сидели рядом, и я заглянула в ее телефон, пока она писала. На ее вопрос знакомый ответил, что “не надо ее звать, она же скучная”.

Подруга начала с ним спорить, она замечательная, но в общем я сказала, что все норм. Подобное случалось несколько раз с разными людьми. Тем кто меня скучной называет, мне хочется только сказать, мол “а с чего я должна вас развлекать? Если вам скучно, значит сами вы и скучные”.

(Подруга, которая автора защищала, замечательная, а те, кто называет ее скучной, сами скучные и хотят, чтобы их развлекали. В этих словах описана проблема автора. Жадность. Она боится потратиться и не хочет ничего давать. Вот подруга ей сама угождает, умница. А автор не собирается никому угождать, особенно тем, кто от нее бесплатно хочет откусить)

Но парень, с которым я встречаюсь несколько месяцев, он иногда говорит, что я слишком тихая. И я действительно не особо эмоциональная, я редко плачу, кричу или проявляю какие-то другие сильные эмоции. А ему нравится, когда люди эмоциональны.

(Парень у автора – дурачок какой-то, любит, когда на него кричат, наслаждается, когда люди плачут. А автор – сильная личность, не может его так позабавить. Вот он и считает ее скучной)

И я задумалась, а может меня так называют, потому что у меня фокус на собеседниках плохой? То есть, конечно, фокус у меня не очень, но является ли то, что меня называют тихой или скучной следствием этого? Я раньше воспринимала так, что просто во вкусах с людьми, которые так меня называют, мы не сходимся, но даже если бы я не была сильно эмоциональной, но хорошо держала бы фокус на собеседниках, им бы не было скучно? Или кому-то все-таки было бы?

(Давайте представим, что такое полное отсутствие эмоций в общении. Человек что-то рассказывает, а вы молчите и лицо у вас кирпичом. Вас не трогает ничего, не вызывает отклика, вы не выражаете никакого интереса к людям и к миру. С таким человеком не то что скучно, он раздражает. И общаться с ним никто не захочет. Скорее всего с подругами и со своим парнем автор какие-то эмоции все-таки выражает. Но мало. Поэтому им уныло)

Спасибо Вам за блог и возможность написать письмо.

(Друзья, понятно, какие три шага необходимы автору, чтобы эмоциональность ее вышла на адекватный уровень, тот уровень, который является здоровым для нормального общения? Первый шаг – снять корону, второй – поправить локус, третий – изменить положение фокуса в общении. Опишите эти шаги для случая автора. И расскажите, что будет, если она сразу с фокуса начнет)