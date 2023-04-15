Пять причин, по которым лишний вес сохраняется, несмотря на усилия

Эльвира Яушева, эндокринолог, заявила, из-за гормональных изменений пожилым людям может быть сложнее сбросить вес.

В некоторых случаях избыточный вес может появиться, несмотря на усилия по снижению веса. В таких случаях не помогают ни физические упражнения, ни ограничение калорий, обычно используемые для снижения веса. В дискуссии с MedicForums эндокринолог Яушева назвала ряд медицинских причин, которые могут объяснить “необъяснимое увеличение веса”.

Гипотиреоз характеризуется недостаточным количеством гормонов щитовидной железы. Другие симптомы включают усталость, сухость кожи и поредение волос. От этой проблемы чаще страдают женщины.

PCOS – поликистозный синдром. Это эндокринное расстройство характеризуется недостатком женских гормонов. Дисбаланс может привести не только к лишнему весу, но и к болям, нерегулярным менструациям и акне.

Стресс и депрессия. При депрессии, тревоге или стрессе организм может испытывать “гормональную путаницу”. Чтобы справиться с негативными эмоциями, люди питаются нездоровой пищей.

Опухоли в матке и яичниках. Врач говорит, что опухоли в матке и яичниках могут развиваться годами. Вздутие, опухание живота и увеличение объема тела – признаки этого процесса. Боль в спине, кровотечение и болезненная сексуальная активность – другие возможные симптомы.

Бессонница нарушает баланс гормонов, регулирующих аппетит: уровень грелина, гормона, вызывающего сильный голод, повышается, а уровень лептина, гормона, отвечающего за сытость, снижается. Недостаточное количество сна может привести к неконтролируемому аппетиту.MedikForum.ru ранее писал о том, как очистить кишечник от токсинов.