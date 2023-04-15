 

Мнение: О ноже в спину Владимиру… Зеленскому. А табачок — врозь?

15.04.2023, 20:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Не один лишь российский президент Владимир #Путин обречён судьбой принимать ножи в спину. Его украинский визави, почти тёзка и неукротимый соперник Володимир Зеленський тоже ступил на эту горькую стезю. Внешне кажется, что покамест ничего серьёзного — так, булавочный укол. Но всё начинается именно с «мелочей».

А самое обидное…

Удар в спину прилетел от «своих».

Министерство сельского хозяйства Словакии с 13 апреля запретило переработку импортируемого с Украины зерна, а также продажу произведённой из него муки на внутреннем рынке. Такое решение было принято после того, как в партии украинской пшеницы весом 1,5 тыс. тонн, которая отправлялась на обмолот, было подтверждено наличие пестицида, не разрешённого в ЕС из-за того, что он оказывает негативное влияние на здоровье человека.

«Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать любое украинское зерно и зерновые продукты», – отмечается в сообщении ведомства без уточнения, на какой срок вводится эта мера.

Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины. В частности, румынские фермеры требуют запретить транзит и импорт зерна с Украины на период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года. Если власти не выполнят это требование, протестующие угрожают 7 июня начать масштабную общенациональную общегосударственную акцию протеста. Возможно из-за недовольства своих фермеров на прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на #цены. Польские общественные организации также активно обсуждали качество украинского зерна и создали следственную группу по расследованию его продаж на внутреннем рынке.

И это всё как раз в тот момент, когда Украина отчаянно нуждается в деньгах на решительное контрнаступление (и последующее преодоление его последствий). Но «экономические интересы» лучших друзей Киева оказываются выше идеалов помощи братскому народу.

Ну чем не нож в спину — первый, но наверняка не последний?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / Робот-шахматист из Дагестана победил гроссмейстера нокаутом

26.09.22 / Бывший офицер разведки США – в России идёт мобилизация — и месяца через три её результат почувствуют на Украине

01.02.22 / Кинологи объяснили необходимость новых собачьих площадок в Москве

20.11.22 / Квантовые технологии перевернут общество и баланс сил

26.03.21 / Собянин предложил распилить контейнеровоз, перегородивший Суэцкий канал

23.07.22 / Тысячи болгар требуют лишить Христо Грозева гражданства из-за «клеветы на братскую Россию»

03.08.20 / Мнение: Импортозамещение как новая реальность

08.07.20 / Джонни Депп дал показания в суде против Эмбер Херд: “Она пришла в мою жизнь, чтобы забрать у меня все”

26.05.21 / После пресечения заговора с целью вымогательства у компании Tesla, россиянин будет депортирован из США

07.08.20 / Рабочий день депутатов Госдумы России сократят для снижения вреда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика