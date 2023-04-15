Мнение: О ноже в спину Владимиру… Зеленскому. А табачок — врозь?

Не один лишь российский президент Владимир #Путин обречён судьбой принимать ножи в спину. Его украинский визави, почти тёзка и неукротимый соперник Володимир Зеленський тоже ступил на эту горькую стезю. Внешне кажется, что покамест ничего серьёзного — так, булавочный укол. Но всё начинается именно с «мелочей».

А самое обидное…

Удар в спину прилетел от «своих».

Министерство сельского хозяйства Словакии с 13 апреля запретило переработку импортируемого с Украины зерна, а также продажу произведённой из него муки на внутреннем рынке. Такое решение было принято после того, как в партии украинской пшеницы весом 1,5 тыс. тонн, которая отправлялась на обмолот, было подтверждено наличие пестицида, не разрешённого в ЕС из-за того, что он оказывает негативное влияние на здоровье человека.

«Министерство сельского хозяйства и развития сельских территорий Словакии не рекомендует импортировать любое украинское зерно и зерновые продукты», – отмечается в сообщении ведомства без уточнения, на какой срок вводится эта мера.

Ранее в Польше, а также в Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии и Болгарии прошли акции сельхозпроизводителей, которые протестуют против наплыва в эти страны огромного количества зерна с Украины, на которое Брюссель временно отменил пошлины. В частности, румынские фермеры требуют запретить транзит и импорт зерна с Украины на период с 15 июня 2023 года по 15 марта 2024 года. Если власти не выполнят это требование, протестующие угрожают 7 июня начать масштабную общенациональную общегосударственную акцию протеста. Возможно из-за недовольства своих фермеров на прошлой неделе Польша объявила, что временно прекратит импорт украинского зерна, чтобы смягчить влияние на #цены. Польские общественные организации также активно обсуждали качество украинского зерна и создали следственную группу по расследованию его продаж на внутреннем рынке.

И это всё как раз в тот момент, когда Украина отчаянно нуждается в деньгах на решительное контрнаступление (и последующее преодоление его последствий). Но «экономические интересы» лучших друзей Киева оказываются выше идеалов помощи братскому народу.

Ну чем не нож в спину — первый, но наверняка не последний?

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