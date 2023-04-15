Наращенные волосы снова в тренде: как ухаживать за ними в повседневной жизни независимо от вида наращивания

Наращенные волосы сейчас снова пользуются большой популярностью и помогают практически мгновенно преобразить внешность. Однако чтобы поддерживать красоту волос, нужно приложить достаточно много усилий.

Вот несколько советов относительно того, как сделать так, чтобы пряди выглядели так же хороши как после салона даже через пару недель после наращивания.

Как выбрать правильное наращивание волос

При первом наращивании волос стоит проконсультироваться со своим стилистом, прежде чем принимать окончательное решение. Стилист должен уточнить то, какие есть ожидания и какой результат хочется получить. Возможно, наращивание волос требуется для особого случая или же требуется более постоянный вариант.

Также большое значение имеют структура и состояние собственных волос, чтобы подобрать тот продукт, который будет работать лучше всего. Мастер будет знать частоту окрашивания и уровень ухода, который обычно применяете. Это позволит стилисту подобрать лучший вариант для наращивания и продукт для ухода.

Можно ли расчесывать наращенные волосы

Не стоит слишком сильно беспокоиться относительно правил расчесывания наращенных прядей.

Многие считают, что наращенные волосы расчесывать достаточно сложно, так как щетка или расческа цепляются за то место, где прикреплены накладки, что приводит к их повреждению.

Однако обязательно нужно попробовать правильную расческу, чтобы можно было гарантировать хороший и безопасный результат.

Лучше всего использовать щетку из мягкой щетины кабана. Рекомендуется расчесывать волосы как минимум два раза в день, удерживая верхнюю часть волос на коже головы, начиная с кончиков и продвигаясь к коже головы.

Как часто нужно мыть голову

Стоит помнить о том, что наращенные волосы не требуют слишком сложного ухода. Одним из преимуществ является то, что можно свести мытье головы к минимуму.

Чтобы сохранить свежесть и здоровье кожи головы чистой и здоровой, рекомендуется проводить мытье 1-2 раза в неделю.

Регулярное расчесывание волос щеткой и использование уходовых средств поможет сохранить пряди в самом лучшем виде между мытьем.

Также важно использовать качественные салонные продукты для ухода за волосами, которые не содержат в своем составе парабенов и сульфатов. Это имеет важное значение для обеспечения ухода.

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По сути, правила, которые можно использовать для ухода за натуральными прядями, также можно использовать и для наращенных волос. Слишком частое мытье головы может привести к потере влаги, лишив пряди натуральных масел, которые вырабатывает кожа головы.

Это может спровоцировать сухость, ломкость прядей, а в особо тяжелых случаях выпадение волос. То же самое может случиться и с наращенными прядями, так как они не получают пользы от натуральных масел, вырабатываемых кожей.

Мытье кожи головы несколько раз в неделю может потребовать некоторой адаптации, если привыкли делать это часто.

Можно ли использовать средства для укладки волос

Независимо от того, пытаетесь создать длинные пляжные волны без использования тепловых инструментов или же хотите получить прямые и гладкие волосы, стоит изучить список ингредиентов, которые входят в состав используемых продуктов.

Стоит избегать использования средств, которые содержат в своем составе спирт, поскольку он может высушить наращенные и натуральные пряди.

Лучше всего применять средства, которые специально предназначены для наращенных волос. Дважды в день можно использовать масло для укладки, раз в неделю наносить кондиционер глубокого действия и крем для укладки, защищающий от повышенной влажности.

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Можно ли делать горячую укладку

Тепловая укладка не всегда приемлема. Многое зависит от того, какое именно наращивание носите.

Если волосы натуральные, то можно укладывать их как обычно при помощи фена, плойки или же утюжка. Однако, нужно заботиться о них точно так же, как и о своих натуральных прядях. Именно поэтому нужно постараться максимально ограничить количество тепла.

Когда дело доходит до горячих инструментов, то стоит помнить о том, что далеко не все они одинаковые. Лучше всего применять щипцы для завивки или же выпрямитель, который может изменять параметры нагрева. Лучшим вариантом станут инструменты, которые дают возможность выбирать различные температуры.

Если же носите синтетические волосы, то горячая укладка является не самым лучшим вариантом. Горячие инструменты могут буквально расплавить пряди.

Как следует ухаживать за волосами перед сном

Никогда не нужно ложиться спать с мокрыми волосами. Нужно перед тем как лечь спать, обязательно просушить и расчесать пряди, а затем заплести боковую косу и завязать ее шелковой резинкой.

Также отличным решением станет обертывание прядей шелковым платком или же шарфом. Это поможет сохранить волосы красивыми и роскошными во время сна. Нужно обвязать по окружности головы, затем завязать сзади и сделать узел в области лба. Таким образом волосы будут находиться строго в одном положении.

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Нужно ли приобретать специальную наволочку

Шелковые простыни и наволочки просто идеально подходят для сна, особенно если волосы наращенные.

Это помогает не только предотвратить выпадение и ломкость волос во время сна, но также приносят большую пользу для кожных покровов и здоровья в целом.

Шелковая наволочка бережно относится к нашим прядям, помогает уменьшить ломкость, предотвратить спутанность и чрезмерную пушистость. Все это по причине того, что это способствует намного меньшему трению во время сна. Это также очень полезно для кожных покровов.

Шелк не только является гипоаллергенным материалом, но также помогает уменьшить морщины, появлению которых способствуют другие ткани. Кроме того, это помогает сохранить кожу увлажненной во время сна.

Как ухаживать за волосами в бассейне или на пляже

Продолжительное воздействие хлора или соленой воды может повлиять на натуральные волосы. Точно такое же влияние эти вещества оказывают и на наращенные пряди.

Чтобы ограничить воздействие хлора или соленой воды, нужно всегда делать прическу идя в бассейн или же на пляж. Также стоит использовать несмываемый кондиционер или же масло для волос.

Также стоит быть осторожным при выборе солнцезащитного крема, так как некоторые ингредиенты могут повлиять на состояние наращенных волос.

Уход за прядями при тренировке

Лучший способ сохранить свои волосы красивыми во время тренировки, посещения сауны или же солярия – использовать резинку для волос, которой нужно закрепить пряди.

Кроме того, важно обязательно просушивать пряди. Это позволит сохранить волосы красивыми на протяжении более длительного времени.

Нужен ли особый уход за кожей головы

Отшелушивание кожных покровов раз в две недели и использование сыворотки для восстановления роста волос являются просто отличным вариантом.

Шампунь для детоксикации поможет удалить остатки продукта для укладки. Его можно использовать раз в пару недель.

Как долго можно носить наращенные волосы

Время носки наращенных прядей может значительно варьироваться в зависимости от многих факторов и того, как именно ухаживаете за прядями и какой метод выбираете.

Можно носить их больше года или же даже больше. Стоит помнить о том, что просто стирать и подрезать наращенные пряди, чтобы увеличить срок их службы. Также обязательно нужно ухаживать за своими натуральными волосами.

Как часто нужно посещать стилиста для коррекции

Обслуживание у стилиста нужно проводить от 6 недель и до 5 месяцев. При первом наращивании рекомендуется повторное посещение стилиста всего лишь через 2 недели, чтобы убедиться в том, что все выглядит хорошо.

Последующие визиты будут зависеть от того, как будут расти натуральные пряди.