Вишневый как автомобиль и не только: главные тренды окрашивания волос весна/лето 2023

Новый модный цвет волос всегда дарит энергию и помогает практически полностью изменить весь образ. Если давно хотели изменить свой имидж, то стоит начать с изменения цвета волос. Это поможет освежить внешность, сделать образ более ярким и привлекательным. В этом году в тренде достаточно яркое окрашивание. Не стоит бояться экспериментировать и покрасить волосы в огненно-рыжий цвет или же затонировать пряди в фиолетово-синий оттенок. Вот несколько отличных и достаточно популярных оттенков для окрашивания этого сезона.

Вишневая кола

Этот оттенок пользовался большой популярностью 20-30 лет назад. Это цвет, который буквально заполонил все социальные сети действительно напоминает по своему оттенку вишневую колу. Он отличается тем, что имеет темный подтон с красноватым отливом. Такой цвет волос является отличным вариантом для девушек со светлой кожей. Этот оттенок помогает подчеркнуть глаза и сделать лицо более выразительным.

Песочный блонд

Это достаточно интересный и оригинальный вариант осветления прядей. Волосы после такого окрашивания выглядят максимально естественно и свежо. В итоге пряди выглядят так, будто они просто выгорели на солнце. Такой оттенок станет самым настоящим украшением для совершенно каждой девушки. Если не хочется слишком радикальных изменений, то достаточно будет только лишь осветлить пряди около лица или же сделать легкое мелирование. Это позволит освежить образ и визуально уменьшить возраст.

Оттенок оникса

Это один из основных трендов этого года. Одним из наиболее популярных оттенков стал темный и насыщенный и блестящий цвет, визуально похожий на переливы оникса.

Такой готический тон имеет несколько минусов. Прежде всего, он требует постоянного ухода, чтобы волосы оставались сияющими как можно дольше и не приобретают теплый подтон.

Кроме того, такое окрашивание отлично подходит только девушкам с яркими чертами лица. Также оттенок оникса может визуально добавить несколько лет.

Нежная карамель

Легкий и нежный каштановый оттенок можно получить на совершенно любом естественном цвете волос.

Благодаря достаточно теплому подтону, этот цвет хорошо подойдет абсолютно всем. Добиться такого эффекта можно в домашних условиях. Для этого нужно просто использовать оттеночный бальзам.

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Локоны карамельного оттенка просто невероятно красиво сияют на солнце и помогают создать мягкий, женственный и очень привлекательный образ.

Рыжий

Солнечный рыжий цвет является одним из основных оттенков этой весны и лета. Локоны, окрашенные в этот оттенок выглядят яркими и солнечными.

Самое главное, найти правильный баланс. Стоит помнить о том, что локоны не должны быть слишком оранжевыми.

Идеальным оттенком станет золотистый. Он сдержанный и при этом достаточно жизнерадостный.