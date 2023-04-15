 

Европа впервые столкнулась с дефицитом зимнего топлива для электромобилей

15.04.2023, 18:33, Разное
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За прошедшую зиму многие европейские страны столкнулись с дефицитом зимнего вида электричества для заправки электромобилей. Это в первую очередь связано с ограничением поставок энергоносителей из России, из которых в основном и получалось электричество, пригодное для использования в холодное время года.

При использовании летнего топлива «Теслы» и подобные им автомобили отказывались заводиться или долго не могли прогреться и не ехали с нормальной скоростью.

Из-за перебоев цены выросли, очереди заметно прибавили в длине, а многим европейцам пришлось оставить свои современные авто в гаражах или на дачах и добираться до работы общественным транспортом. Появились явные перекупщики, предлагавшие продать место в очереди на заправку или и вовсе заправиться у них дома электричеством сомнительного качества. Это неоднократно приводило к поломкам, не покрываемым гарантией и страховкой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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