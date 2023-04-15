Цвет настроения – беж: какао-маникюр – тренд сезона весна-лето 2023 года (фото)

Ногти цвета какао станут одним из модных трендов весны и лета 2023 года. Эта цветовая гамма не слишком яркая, но и не обыденная, как нюдовые оттенки. Цвет настроения теплого сезона такой же бежевый, как шоколадный напиток. В статье мы расскажем о маникюре цвета како.

Особенности маникюра

Этот тон маникюра напоминает не только цвет напитка какао, но и оттенки древесной коры. Он ассоциируется с цветовой палитрой природы и поэтому выглядит естественно. Это благородный и естественный оттенок.

Психологи утверждают, что цвет какао благотворно влияет на психику. Он делает эмоциональное состояние более стабильным, а также способствует высокой концентрации внимания.

Маникюр цвета какао выглядит самодостаточным. Его не стоит сочетать с неоновыми оттенками и яркими рисунками. Но если однотонный дизайн кажется вам слишком скучным, то вы можете добавить небольшие блестки, минималистичные принты или маленькие изящные стразы.

Преимущества цвета какао

Этот цвет маникюра подходит практически всем женщинам. Он сочетается с любой формой ногтей и разными оттенками одежды. Такой нейл-арт подойдет не только молодым девушкам, но и возрастным дамам.

Как выбрать маникюр под длину и форму ногтей

Женщинам с короткими ногтями следует выбрать глянцевый лак цвета какао. Он обладает удлиняющим эффектом. Матовое покрытие сделает ногти еще более короткими. Декор должен быть минимальным. Вы можете добавить немного блесток или жемчужной втирки.

Девушкам с длинными ногтями подойдет практически любой оттенок цвета какао. Вы можете выбирать разные фактуры и рисунки. На длинных ногтевых пластинах красиво смотрится градиентный маникюр, когда светло-бежевые оттенки плавно переходят в насыщенный коричневый цвет.

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Для квадратных ногтей подойдут светлые тона: карамельные, бежевые или песочные. Лучше отдавать предпочтение монохромному маникюру или омбре.

Для миндалевидных ногтей следует использовать темные тона. На такой форме ногтевой пластины эффектно смотрятся украшения в виде блесток, стразов и принтов. Можно также попробовать обратный французский маникюр с основой цвета темного какао и белым полумесяцем у основания ногтя.

Поиграйте с оттенками

Цвет какао имеет много оттенков. Вы можете комбинировать их между собой, если однотонный маникюр кажется вам скучным.

Например, карамельный цвет хорошо сочетается с шоколадным, а фундучный – с коньячным. Вы также можете добавить в бежево-коричневую цветовую гамму белый цвет. Это универсальный вариант, который подходит под любой наряд и уместен в разных случаях.

Заключение

Маникюр в оттенках какао выглядит привлекательно и элегантно. Это универсальный цвет, который подойдет под любой образ и стиль.