 

Иван Ургант вернётся в эфир «Первого канала» с программой, посвящённой жизни россиян за границей

15.04.2023, 16:53, Разное
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Актёр и телеведущий Иван Ургант осенью этого года вернётся в эфир «Первого канала» с циклом передач «Патриоты в изгнании». Проект будет посвящён россиянам, вынужденно покинувшим Родину в 2022 года. Гостями программы станут лидер распавшегося коллектива Little Big Илья Прусикин, комики Семён Слепаков, Михаил Шац и Максим Галкин, певицы Лайма Вайкуле и Алла Пугачёва и другие иностранные агенты. 

«Иван никуда не уезжал, он был в творческой командировке, – заявил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. – Сразу порадую зрителей, что они увидят и других замечательных экс-ведущих нашего канала, они убедятся, что у уехавших всё хорошо. Всё же многие остались в штате, а зарплаты у нас достойные даже по европейским меркам».

В каждой из 16 серий первого сезона проекта Ургант посетит каждого из гостей и покажет один день из их жизни в изгнании. 

«Мы посмотрим, что у них в холодильнике, какой у них бассейн, прокатимся на автомобиле в магазин, спа-салон, на природу. Уровень документалистики очень высокий», – заявил телеведущий.

Первая серия проекта будет посвящена журналисту Владимиру Познеру. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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