Скандалы: Смольный пытается «изолировать» уличных музыкантов от петербуржцев новыми ограничениями о проведении выступлений – СМИ

Чиновники из администрации губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова подготовили пакет дополнительных ограничений для уличных музыкантов

Так, при попытке выступить на Дворцовой площади артисты столкнутся с рядом условий, которые могут свести их работу на нет, отмечают СМИ. Комитет по культуре Санкт-Петербурга составил проект распоряжения о проведении уличных выступлений рядом с Эрмитажем, пишет ЗАКС.РУ. Согласно документу, на Дворцовой площади будет определено пять мест для уличных концертов, три из которых – с запретом использовать звукоусиливающую аппаратуру и ударные музыкальные инструменты. Причем места выступлений должны быть в «форме окружности» в три метра радиусом.

По мнению СМИ, подобные ограничения скорее направлены на «изоляцию» уличных музыкантов от петербуржцев и гостей города. При этом мнение самих артистов Смольный при составлении новой инициативы, как видно, учитывать не стал.

Ранее журналисты заметили, что в администрации Беглова пытаются ограничить деятельность уличных артистов, что практически сковывает музыкантам руки из-за бюрократии. При этом методы Смольного на благоустройство города или качество жизни петербуржцев никак не влияют.

Виктор Милявский