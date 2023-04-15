Босоножки или балетки. Какая обувь делает образ с джинсами элегантней
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Как известно, парижанки являются примером стиля и элегантности для женщин во всем мире. Если обратиться к образам, которые сегодня появляются в социальных сетях, то можно увидеть, с какой обувью француженки сочетают джинсы и юбки, придавая повседневным нарядам элегантности. Вот некоторые примеры.
Туфли на плоской подошве (главное фото)
С одной стороны, туфли на плоской подошве с перепонками придают ансамблю из белой блузки и черных джинсов непринужденности. Но, с другой, совпадая по цвету с низом, они делают его шикарным.
Изящные босоножки на каблуках
Если вы наденете майку с джинсами вместе с босоножками на каблуках, вы сможете разбавить повседневный образ ноткой элегантности.
Остроносые туфли на высоких каблуках
Такие элегантные туфли можно сочетать с различными нарядами. Однако парижанки предпочитают надевать их с юбкой миди, что выглядит весьма эффектно.
Балетки с леопардовым принтом
Как известно, анималистичный принт никогда не выходит из моды, но применять его рекомендуется дозированно. Один из удачных вариантов – балетки, которые хорошо сочетаются с джинсами и с полосатым свитером.
Однотонные балетки
В этот наряд, состоящий из ажурной блузки на пуговицах и мини-юбки, идеально вписываются великолепные атласные балетки.
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