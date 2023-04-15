Тренд на низкую посадку джинсов никуда не делся: как носить их с любым типом фигуры

Низкая посадка джинс снова возвращается в моду. Это самый настоящий тренд этого года, именно поэтому, стоит обратить на него внимание.

Такие штаны пользовались большой популярностью в 2000-х годах. Есть множество различных вариантов того, как можно красиво стилизовать этот наряд.

От вдохновленного образа Пэрис Хилтон 2000 года до нарядов в стиле 90-х, в любом случае, это смотрится очень эффектно и стильно.

Вот несколько советов относительно того, как носить джинсы с низкой посадкой девушкам с любым типом фигуры и при этом выглядеть действительно фантастически.

С байкерской курткой

Можно сделать свои джинсы с низкой посадкой просто дополнением к создаваемому образ, а не его звездой. Для этого стоит надеть байкерскую куртку.

Куртка оверсайз выглядит стильно, непринужденно и поможет добавить притягательность совершенно любому создаваемому образу.

Лучшее в этом ансамбле заключается в том, что не нужно носить укороченный топ. Более длинная футболка или же свитер будет хорошо смотреться с этим нарядом.

Сочетать старое и новое

Можно несколько обновить классику 2000-х годов и адаптировать ее к современному стилю. Для этого стоит выбрать мешковатые джинсы и сочетать их с облегающей майкой. В итоге получится действительно крутой и роскошный образ.

Кроссовки на массивной платформе помогут завершить наряд и добавить ему некоторую легкость и притягательность. При желании можно добавить своему образу немного дерзости.

Для этого стоит сделать так, чтобы видна была полоска нижнего белья из-под штанов. Это еще одна модная тенденция 2000-х годов, которая снова в тренде.

Брюки карго

Штаны карго снова возвращаются в моду. Такие брюки выглядят еще более стильно с низкой посадкой.

С таким нарядом можно легко создать повседневный и несколько непринужденный, но при этом действительно очень крутой образ. Можно легко сочетать брюки карго с теми вещами, которые уже есть в гардеробе, в частности, такими как базовая майка и массивные кроссовки.

Основным элементом образа являются джинсы карго с низкой посадкой, но также можно выбрать штаны, выполненные из другой ткани, чтобы выглядеть просто восхитительно.

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В прохладные дни можно просто накинуть сверху фланелевую рубашку оверсайз, чтобы можно было создать образ в стиле гранж.

Универсальный наряд

Можно проявить некоторую универсальность в том как именно носите брюки с низкой посадкой. Для летнего времени года отличным вариантом станут льняные штаны. Такой наряд может выглядеть как достаточно просто и повседневно, так и несколько официально.

Льняная рубашка поверх укороченного топа и джинсы с низкой посадкой помогут создать просто невероятный и очень стильный образ.

Стоит добавить обувь на каблуке и небольшую сумочку, если хочется сделать свой наряд более изысканным или же габаритную сумку и сандалии, если предпочитаете более повседневный наряд.

Добавить кожаные вещи

Можно выглядеть достаточно стильно, привлекательно и утонченно, если сочетать джинсы с низкой посадкой вместе с длинным кожаным плащом.

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Если хочется добавить своему образу некоторую изюминку, то топ-корсет станет просто идеальным способом сделать наряд подходящим для ужина или же вечеринки.

Тренч является довольно популярным нарядом, а корсетные топы помогают подчеркнуть фигуру и сделать ее более утонченной и притягательной.

Завершить создаваемый образ можно при помощи кроссовок или же сделать образ более сексуальным, надев туфли на высоких каблуках.

Милый образ в стиле 90-х

Джинсы с низкой посадкой можно красиво сочетать вместе с массивными ботинками и светло-розовой детской футболкой. Это достаточно простые предметы, которые помогут создать милый образ в стиле 90-х годов.

В качестве верха можно надеть топ без бретелек для создания более игривого и сексуального образа. Это отличное решение для вечеринки, если сочетать все это вместе с обувью на каблуках.

Добавить розовый цвет

Отлично будет смотреться сочетание светлых голубых джинс с низкой посадкой, укороченным розовым кардиганом с оборками. Интересно будет смотреться слегка выглядывающее розовое нижнее белье. Это придаст образу определенную изюминку.

Также интересно будет смотреться ярко-розовый асимметричный топ вместе с укороченными джинсами. Можно добавить зажимы-бабочки и стильные шлепанцы на массивной платформе.