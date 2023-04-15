В США появился первый в мире «бодипозитивный» пляж, куда запрещён вход людям спортивного вида

В американском штате Флорида один из муниципальных пляжей стал «бодипозитивным»: туда запрещён вход спортивным и подтянутым людям, носителям так называемого «нормативного» телосложения.

Это первая инициатива нового мэра города Сент-Пит-Бич, 26-летней Сары Рамирез, назначенной на этот пост через суд после неправомерной победы неинклюзивного кандидата.

Решение мэра вызвало неоднозначную реакцию людей – некоторые заявили, что не собираются ему подчиняться и продолжат посещать пляж, как делали это раньше. Многие заплатили немалые деньги за недвижимость рядом с берегом и не намерены ехать в другой конец города, чтобы посетить обычные пляжи, доступные для всех. В ответ Рамирез наняла охрану, которая должна была не пускать атлетически сложенных горожан на берег, однако случился конфуз: поскольку охрана была тоже набрана из бодипозитивных активистов, её эффективность оставляла желать лучшего.

Не помогла и раздача охранникам травматического оружия – один из охранников сломал первый пистолет, а второй потерял. Другой был госпитализирован при обстоятельствах, которые не раскрываются – известно только, что остальные либо сдали оружие обратно, либо спилили на нём прицельные приспособления.

В настоящий момент ситуация накалена до предела: пляж по-прежнему неправомерно посещают все желающие, а мэр направила запрос о вводе в город войск национальной гвардии. В свою очередь городской совет изучает возможность введения положения в соответствии с Законом о мятеже 1892 года.

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