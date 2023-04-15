 

Психолог объясняет, почему не стоит использовать вымышленных “бабаек”, чтобы напугать детей

15.04.2023, 14:40, Разное
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Родители часто угрожают своим детям вымышленными персонажами вроде “бабайки”. Этот метод может вызвать неуверенность в себе, тревожность и возбудимость, а также трудности в установлении будущих социальных контактов. Газета.Ru цитирует клинического психолога Станислава Самбурского.

Страх предупреждает организм об опасности. Если у ребенка постоянный страх перед воображаемыми фигурами, это может стать причиной нервозности, недосыпания, недоедания и раздражительности. Когда “миф о бабайке” разрушен, может пострадать доверие ребенка к родителям.

Лучше всего предупреждать ребенка о реальных людях в общественных местах, например, в школьном автобусе или на детской площадке. Чтобы чувствовать себя в безопасности, ребенку важно доверять своим родителям.


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