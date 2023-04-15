 

В Евросоюзе введут раздельный сбор канализационных вод

15.04.2023, 14:13, Разное
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Европарламент согласовал «дорожную карту» по внедрению системы раздельного сбора канализационных отходов. Её цель – привести экономику ЕС в соответствие с «зелёным» будущим, укрепить конкурентоспособность при одновременной защите окружающей среды, обеспечить, чтобы используемые ресурсы сохранялись как можно дольше.

«Новый план углубит степень переработки производимых
гражданами отходов, – заявил комиссар ЕС по вопросам окружающей среды,
сельского хозяйства и пчеловодства Виргиниюс Синкявичюс. – В связи с перебоями
в поставке аммиачных удобрений важно повторно использовать мочевину. Другие же
отходы жизнедеятельности человека являются ценным и сбалансированным
удобрением, содержащим азот, фосфор и калий. Наша стратегия предусматривает
повторный оборот этих ресурсов».

План действий направлен на то, чтобы раздельный сбор канализационных вод в ЕС стал нормой. Для этого предложено провести в каждое домохозяйство трубы лимонного, шоколадного и серого цветов, каждая из которых будет соответствовать своей фракции отходов. Меры побуждения населения к сортировке будут включать широкую информационную кампанию в СМИ, а также постепенное увеличение тарифов на отведение вод по по трубе серого цвета (Restmüll или остаточный мусор). 

Для контроля правильности сортировки каждая труба будет оснащена анализатором, который граждане смогут приобрести в кредит. Прибор будет контролировать как соответствие содержимого типу носителя, так и процентное содержание полезных компонентов. Гибкие тарифы позволят сознательным гражданам значительно экономить, выполняя сортировку корректно. Приборы будут объективно и непрерывно собирать данные о состоянии здоровья, употреблении алкоголя и наркотических веществ. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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