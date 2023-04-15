Свидетели пасхального мира

«Мир всем!» — первые слова Христа, явившегося ученикам после Воскресения. Что происходит в РФ со священниками, которые повторяют эти слова.

Наступает Пасха — главный христианский праздник победы жизни над смертью. Трудно не услышать диссонанса, когда это празднование смешивается с проповедью ненависти и убийства.

Пожелание мира, точнее — дар мира, с которым воскресший Христос пришел к Своим ученикам, закрывшимся в страхе после Его распятия за семью замками, содержит тайну Пасхи. В какие бы пропасти зла ни проваливался этот мир, в конце наступят Мир и Воскресение. Такая вера удерживает христиан от отчаяния. Казалось бы, задача иерархов и клириков — быть свидетелями этой веры, «благовествовать мир» (Еф., 6:15).

Показатель абсурдности происходящего состоит в том, что священников, исполняющих такое призвание, в современной РФ репрессируют. Как по церковной, так и по гражданской (порой уголовной) линиям. Интересно, что словом «мученик» на русский переводят греческое μάρτυρας, первичное значение которого — «свидетель».

Пасхальная непримиримость

Два года подряд папа римский Франциск призывает Россию и Украину к пасхальному перемирию. Если в прошлом году Украина активно поддерживала эту инициативу, а РФ ее вяло комментировала, то в этом стороны проигнорировали слова понтифика, ссылаясь, в частности, на их «неофициальный характер» .

Между тем традиция пасхальных перемирий имеет глубокие исторические корни. В средневековой Европе, где вообще война считалась рыцарским занятием, в том случае, если она велась между христианскими народами или аристократами, на время великих церковных праздников делали перерыв. Эту традицию «канонизировал» Тулузский собор 1027 г., утвердивший концепцию «Божьего перемирия» (Treuga Dei), то есть запретивший воевать во время великой и «малых» Пасх (по любым воскресным дням). Позже папа Урбан II издал буллу, где под угрозой отлучения от церкви запретил христианам воевать между собой примерно 150 дней в году — во все посты и на великие праздники.

«Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую… Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Матф., 5: 39, 44).

Конечно, за 20 веков истории христианства профессиональные богословы научились толковать эти заповеди в противоположном смысле, но такие толкования на чаше божественных весов ничтожны по сравнению с чистой простотой самого евангельского слова.

Каких-то сто лет назад, когда на полях Первой мировой войны столкнулись православные русские и католики/протестанты-немцы, пасхальное перемирие еще было востребовано. Пасха у христиан Востока и Запада совпала в 1916 г., и незадолго до Великого дня русское командование получило через парламентеров депешу от немцев. Генерал Василий Чеславский, командовавший Ингерманландским полком, так излагает ее содержание:

«Мы христиане, так же, как и вы. В такие святые для христиан дни не будем убивать один другого».

Генерал рассказывает: «В первый день Пасхи из окопов противника вышла группа австрийцев, которые вместо оружия в руках несли бутылки. Заметив это, казаки взяли пасху, колбасы, сала и пошли навстречу неприятелю, где и произошло совместное разговение». Заметим, военные действия тогда велись в основном на территории Российской империи, а не зарубежного государства…

Жертвы своих словесных овец

Во время нынешнего Великого поста, предшествующего Пасхе, Славянский суд Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч по статье о «дискредитации армии» архиепископа Южно-Российского Виктора (Пивоварова), который служит в Славянске-на-Кубани. Более 30 лет он не принадлежит к Московскому патриархату, а сан епископа получил в «витальевской ветви» Русской зарубежной церкви, которая не признала объединение с РПЦ. Архиепископ, которому идет девятый десяток, с самого первого дня СВО произносил в своем «альтернативном» храмике весьма смелые проповеди. Официальный сайт архиепископа Виктора называется «Эсхатология.org». Главным виновником происходящего он неприменно называл Московскую патриархию, которая не только дала власти «благословение» на ее действия,

но и годами взращивала псевдохристианскую идеологию, помогавшую «на духовном уровне» оправдывать действия, несовместимые с буквой и духом Евангелия.

Весь прошлый год архиепископ Виктор размещал свои проповеди на сайте и рассылал подписчикам по электронной почте. Никакой реакции цензурно-правоохранительной системы не было. Реакция последовала лишь после того, как кто-то из прихожан или случайных посетителей храма донес на проповедь от 19 февраля (по православному календарю — Неделя о Страшном суде), в которой архиепископ «осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации». Едва ли решение суда изменит взгляды мятежного старца, хотя «по техническим причинам» его сайт стал обновляться заметно меньше.

Хрестоматийной стала история священника Иоанна Бурдина из Костромской епархии РПЦ. В марте прошлого года он оказался первым осужденным по новой тогда статье о «дискредитации армии» священником в России: Красносельский районный суд оштрафовал его на 35 тысяч.

Бурдин также стал жертвой доноса прихожан — его проповедь на Прощеное воскресенье слушало в храме буквально несколько человек. Костромская епархия не стала сразу запрещать о. Иоанна в служении, но очень убедительно попросила его уйти добровольно — и он уволился в заштат. Глава епархии митрополит Ферапонт (Кашин) говорил тогда,

что священники не имеют права без ведома архиерея высказывать «неординарные мысли», к числу которых относится толкование заповеди «Блаженны миротворцы».

Сторонники мира, служащие на зарубежных приходах РПЦ, — вне зоны досягаемости российской судебной системы, поэтому подлежат лишь церковным карам. После письма пророссийских активистов из числа русских эмигрантов 1990-х гг., направленного в Москву патриарху, был запрещен в служении один из самых ярких клириков РПЦ, бывший секретарь ее Испанской епархии и теперь уже бывший настоятель храма Рождества Христова в Мадриде протоиерей Андрей Кордочкин. В начале нынешнего года Таганский суд Москвы оштрафовал «Новую газету» за интервью с о. Андреем.

Пожалуй, самой острой частью этого текста была критика нового учения патриарха Кирилла об автоматическом попадании в рай российских военных, погибших во время СВО.

Более благополучно сложилась судьба пятерых литовских священников во главе с протоиереем Виталием Моцкусом, которые выступили против СВО и раскритиковали позицию Московской патриархии еще в марте прошлого года. Управляющий Виленской епархией РПЦ митрополит Иннокентий запретил их в служении, а затем патриарх Кирилл лишил «ревнителей мира» сана, но в феврале нынешнего года синод Константинопольского патрархата признал все эти «прещения» неканоническими, политически мотивированными и принял всех пятерых клириков в свою юрисдикцию в тех санах, которые они имели до репрессий.

Молодой московский священник Иоанн Коваль, служивший в Люблино, даже не произносил «вольнодумных» проповедей и не критиковал Кремль или патриархию.

Чтобы попасть под запрещение в служении ему хватило одного лишь слова «мир», которое он вставил в молитву о СВО, вместо слова «победа».

Эту молитву патриарх предписал читать на всех приходах осенью прошлого года, когда началась частичная мобилизация.

Сетевые страдальцы

Как правило, клирики в РФ репрессируются «в общем порядке» — за антивоенную активность в интернете. Скоро год как в СИЗО находится иеромонах Иоанн (Курмояров) — бывший клирик УПЦ МП, затем служивший в Новосибирской епархии РПЦ и наконец перешедший в одну из «ветвей» Русской зарубежной церкви — РПЦЗ(А), которую Московский патриархат считает «раскольнической». О. Иоанну вменяют «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ» в форме публикации роликов на YouTube еще в конце февраля прошлого года.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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