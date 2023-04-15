 

Мнение: Возрождение?

15.04.2023, 12:30, Разное
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Президент России Владимир Путин все-таки подписал закон о создании единого реестра военнообязанных и введении электронных повесток.

В самом законе, предусматривающем не только бумажные повестки, но и электронные оповещения, возможно, нет ничего плохого. Но отвратительны обеспечительные меры для уклонистов.

Для тех, кого уведомили о необходимости прибыть в военкомат, но кто не прибыл в военкомат ( то ли сознательно, то ли так и не узнав про повестку), грозит ограничение в управлении автомобилем, запрет на выезд из страны, ограничения на сделки с недвижимостью и получение кредитов, табу на регистрацию ИП. А все это противоречит Конституции России.

Конечно, все эти ограничения вполне уместны в военное время. В случае войны отдельными положениями Конституции можно и пренебречь… Но для этого необходимо ввести в стране военное положение. А  в мирное время, как сейчас, когда где-то за пределами России и в отдельных приграничных регионах России идет локальная специальная военная операция, введение ограничений для тех, кто не прибыл в военкомат, попахивает возрождением крепостного права для десятков миллионов мужчин призывного возраста.

Так и живем…

Источник: Ирек Муртазин


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