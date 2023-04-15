Немец застрелился после того, как посмотрел репортаж «Первого канала» о реальном положении дел в Германии

В ночь на 15 апреля в Берлине покончил с собой сотрудник Национального архива Германии. В предсмертной записке 44-летний мужчина написал, что решил совершить суицид после того, как узнал о реальном состоянии экономики ФРГ.

– Вчера я посмотрел репортаж русского Первого канала о ситуации в Германии. Сначала я не поверил, подумал, что это пропаганда. Но потом изучил независимые источники, в том числе официальные отчёты. Мы на краю пропасти и я не хочу жить в хаосе, – написал самоубийца.

По информации телеканала ZDF, последние 10 лет мужчина руководил одним из отделов в крупнейшем архиве ФРГ. Коллеги охарактеризовали покойного как умного и спокойного человека, который вряд ли бы решился на суицид без веских оснований.

– Это был один из умнейших людей, которых я когда-либо встречал. Подлинный патриот Германии, очень эрудированный и уверенный в себе. Если он решил пустить себе пулю в лоб, значит понял, что его Родине грозит крах, – рассказал журналистам коллега покойного.

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