Больше стесняться не нужно: правила и секреты выбора купального платья для женщин с формами

Если на пляже вы чувствуете себя не так уверенно, как хотели бы, самое время подобрать правильный купальник. В качестве наиболее выгодного решения выступит купальное платье, которое подходит для самых разных женщин, например, старше пятидесяти или тех, кто стесняется своего веса.

Это даже не купальник, а целый плавательный костюм, который является чем-то средним между купальником и платьем. Главной особенностью является юбка, которая может быть длиннее или короче в зависимости от ваших предпочтений. Дополнительное преимущество таких платьев заключается в том, что они скрывают некоторые недостатки. Кроме того, такие костюмы универсальны и подходят совершенно для всех женщин. Если вы любите пляжные развлечения, купальное платье тоже для вас. Оно позволит вам двигаться максимально свободно, а вы будете уверены в себе.

Порой даже лучше бикини

Некоторые люди могут сказать, что купальные платья выглядят старомодными и не такими привлекательными. Но это мнение является ошибочным. Платье для плавания подходят женщинам старше 50 лет, но в них можно выглядеть столь же привлекательно, как и в соблазнительном бикини.

С квадратным вырезом

Выбирая купальное платье, следует подумать о том, чтобы подчеркнуть свои достоинства и учитывать форму тела. Например, квадратный вырез визуально уменьшит плечи.

Платье с пуш-апом

Если вы ищете купальник, который сделает вашу грудь приподнятой, следует подобрать модель с пуш-апом. Встроенный бюстгальтер позволит удерживать грудь на месте, а съемные вставки придадут больше объема.

С V-образным вырезом

Такой вырез очень идет зрелым женщинам и подходит пышным дамам с большим бюстом и широкими бедрами. Это просто идеальная модель для фигуры с грушевидной формой. Широкие бретели образуют перевернутый треугольник, который уравновешивает плечи.

Платье с запахом

Такие платья выглядят очень элегантно. Обычно они имеют лиф и нижнюю часть в виде расклешенной юбки. В этом случае платье действительно смотрится как полноценный костюм. При этом вырез может быть глубоким или таким, который будет скрывать все то, что вы не хотели бы показывать. Обычно такие платья имеют еще и дополнительные украшения в виде пояса или рюшек.

Похудела: чем пожертвовала София Тарасова ради “ВИА Гры” (новые фото)

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями

Если выпало мало снега, то урожая не будет: 16 декабря – День Ивана Молчальника

В ретро-стиле

Изначально купальные женские костюмы не были такими откровенными, как сегодня. Некоторые женщины предпочли бы, наверное, вернуться в прошлое, когда мода была еще достаточно консервативной.

Впрочем, сегодняшние тренды совершенно не ограничивают женщин в выборе одежды. Это относится и к выбору купальника. Вы можете подобрать купальное платье в горошек, которое будет напоминать о тех временах, когда девушки на пляже выглядели очень сдержанно.

В глубоком цвете

Женщины после 50 выглядят еще шикарнее в нарядах глубоких оттенков. Это относится и к купальному платью. Если выбрать его с учетом оттенка, можно будет произвести фурор на пляже.

Максимально закрытое декольте

В таком купальном платье женщина сможет чувствовать себя максимально комфортно.

Можно будет совершать самые разные действия, не боясь, что какие-то части тела будут выставлены напоказ.