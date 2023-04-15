Минюст заведёт реестр артистов, пока не признанных иноагентами

Министерство юстиции России намерено вскоре создать реестр медийных лиц, которые пока ещё не признаны иностранными агентами.

Сервис оснастят функцией поиска. Это позволит частным лицам и компаниям оперативно проверять, следует ли иметь дело с тем или иным контрагентом. Идея такого реестра пришла к чиновникам после изучения топ-100 наиболее известных в России артистов. Оказалось, что 42 из них уже признаны иностранными агентами, а 27 находятся в розыске.

– Доходит до абсурдных ситуаций, – поделился источник. – Один уважаемый человек готовился к своему дню рождения, позвал пять различных исполнителей – там и группы, и лица, известные по сольной карьере. Никто из них иноагентом не был. Однако наступил сам день рождения и оказалось, что каждый второй уже иноагент. Они выступили, конечно, но было неловко перед гостями. Учитывая, что некоторые из этих гостей и отвечают за реестр.

Во избежание подобных инцидентов в новом «белом списке» будет предусмотрена иконка карандаша напротив фигуранта – это значит, что он пока не иноагент, но дела с ним следует вести осторожно. Иконка вращающихся шестерёнок означает, что в ближайшее время человек пропадёт из реестра (и появится в другом реестре). Будут, впрочем, и позитивные обозначения – так, чёрно-белой радугой обозначат артистов, которые не были замечены в ЛГБТ-пропаганде, если конечно таковые найдутся.

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