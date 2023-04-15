Минюст заведёт реестр артистов, пока не признанных иноагентами
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Министерство юстиции России намерено вскоре создать реестр медийных лиц, которые пока ещё не признаны иностранными агентами.
Сервис оснастят функцией поиска. Это позволит частным лицам и компаниям оперативно проверять, следует ли иметь дело с тем или иным контрагентом. Идея такого реестра пришла к чиновникам после изучения топ-100 наиболее известных в России артистов. Оказалось, что 42 из них уже признаны иностранными агентами, а 27 находятся в розыске.
– Доходит до абсурдных ситуаций, – поделился источник. – Один уважаемый человек готовился к своему дню рождения, позвал пять различных исполнителей – там и группы, и лица, известные по сольной карьере. Никто из них иноагентом не был. Однако наступил сам день рождения и оказалось, что каждый второй уже иноагент. Они выступили, конечно, но было неловко перед гостями. Учитывая, что некоторые из этих гостей и отвечают за реестр.
Во избежание подобных инцидентов в новом «белом списке» будет предусмотрена иконка карандаша напротив фигуранта – это значит, что он пока не иноагент, но дела с ним следует вести осторожно. Иконка вращающихся шестерёнок означает, что в ближайшее время человек пропадёт из реестра (и появится в другом реестре). Будут, впрочем, и позитивные обозначения – так, чёрно-белой радугой обозначат артистов, которые не были замечены в ЛГБТ-пропаганде, если конечно таковые найдутся.
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