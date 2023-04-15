Названы пять признаков того, что вздутие живота может указывать на рак
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Вздутие живота легко пропустить, потому что это очень распространенное состояние.
Статистика показывает, что около трети людей, регулярно испытывающих вздутие живота, обращаются к врачу. Вздутие живота может быть вызвано временными, банальными причинами, такими как несварение желудка или гормональный дисбаланс. Это состояние не может быть безобидным. Оно также может указывать на что-то более серьезное.
Существует пять признаков, указывающих на то, что вздутие живота требует визита к врачу.
Рак яичников – одна из самых опасных причин вздутия живота у женщин. Асцит возникает, когда раковые клетки блокируют лимфатическую систему.
Татьяна Коледов говорит, что необычные проблемы с мочеиспусканием или кишечником наряду со вздутием живота могут быть признаками карциномы яичников. При развитии опухоли возникает сильное желание сходить в туалет. Если это продолжается более двух недель в месяц, следует проконсультироваться с врачом.
Изменения аппетита – обычное явление при появлении опухолей в области живота. Симптомами могут быть быстрое насыщение и длительное нежелание есть.
Вздутие живота может указывать на застойную недостаточность. AHA утверждает, что сердцебиение, усталость и одышка также являются признаками.
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