 

Названы пять признаков того, что вздутие живота может указывать на рак

15.04.2023, 9:21, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вздутие живота легко пропустить, потому что это очень распространенное состояние.

Статистика показывает, что около трети людей, регулярно испытывающих вздутие живота, обращаются к врачу. Вздутие живота может быть вызвано временными, банальными причинами, такими как несварение желудка или гормональный дисбаланс. Это состояние не может быть безобидным. Оно также может указывать на что-то более серьезное.

Существует пять признаков, указывающих на то, что вздутие живота требует визита к врачу.

Рак яичников – одна из самых опасных причин вздутия живота у женщин. Асцит возникает, когда раковые клетки блокируют лимфатическую систему.

Татьяна Коледов говорит, что необычные проблемы с мочеиспусканием или кишечником наряду со вздутием живота могут быть признаками карциномы яичников. При развитии опухоли возникает сильное желание сходить в туалет. Если это продолжается более двух недель в месяц, следует проконсультироваться с врачом.

Изменения аппетита – обычное явление при появлении опухолей в области живота. Симптомами могут быть быстрое насыщение и длительное нежелание есть.

Вздутие живота может указывать на застойную недостаточность. AHA утверждает, что сердцебиение, усталость и одышка также являются признаками.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02.22 / «Попытка вернуться к концепции “баланса сил” и “концерта великих держав” — анахронизм»

04.02.22 / Мнение: Угасший свет Сирии. До и после демократии

07.08.22 / Глава немецких левых прогнозирует социальную катастрофу в Германии

30.03.21 / Певица Ингрид Майклсон заявила о свадьбе Зейна Малика и Джиджи Хадид, а потом взяла свои слова обратно

22.01.22 / Алана Мамаева не верит, что экс-супруг женится на беременной невесте

23.03.22 / Что дальше надо? – Личное мнение

13.06.21 / Что важнее: талант или образование? Фаина Раневская и другие знаменитые актрисы, покорившие зрителей, не имея профессиональной подготовки

05.02.22 / Полиция начнёт использовать беспилотники с алкотестером для выявления пьяных граждан на улицах

10.09.22 / Вышла замуж, но не вышла – Личное мнение

01.02.23 / Эксперт рассказал о рисках приобретения неоригинальных аксессуаров к iPhone

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика