Названы пять признаков того, что вздутие живота может указывать на рак

Вздутие живота легко пропустить, потому что это очень распространенное состояние.

Статистика показывает, что около трети людей, регулярно испытывающих вздутие живота, обращаются к врачу. Вздутие живота может быть вызвано временными, банальными причинами, такими как несварение желудка или гормональный дисбаланс. Это состояние не может быть безобидным. Оно также может указывать на что-то более серьезное.

Существует пять признаков, указывающих на то, что вздутие живота требует визита к врачу.

Рак яичников – одна из самых опасных причин вздутия живота у женщин. Асцит возникает, когда раковые клетки блокируют лимфатическую систему.

Татьяна Коледов говорит, что необычные проблемы с мочеиспусканием или кишечником наряду со вздутием живота могут быть признаками карциномы яичников. При развитии опухоли возникает сильное желание сходить в туалет. Если это продолжается более двух недель в месяц, следует проконсультироваться с врачом.

Изменения аппетита – обычное явление при появлении опухолей в области живота. Симптомами могут быть быстрое насыщение и длительное нежелание есть.

Вздутие живота может указывать на застойную недостаточность. AHA утверждает, что сердцебиение, усталость и одышка также являются признаками.