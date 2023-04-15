5 шедевров литературы в детективном жанре

Есть тут любители детективов? Если да, то вы наверняка знаете, сколько существует поджанров детектива. Я люблю и читаю совершенно разные детективы, и сегодня решила собрать для вас подборку из 5 разных, но крутых детективов:

Дарья Варденбург. Марта и полтора убийства. 16+

Очень атмосферный подростковый детектив. Интересен тем, что помимо детективной линии здесь поднимаются актуальные для подростка вопросы общения со сверстниками, детско-родительских отношений, первой любви и дружбы.

Запутанный сюжет, легкий и увлекательный слог и крутые герои.

Лора Дейв. Последнее, что он сказал мне. 16+

Легкий детектив с элементами триллера и запутанной семейной истории. Идеально подойдет для того, чтобы скоротать вечерок или взять книгу в дорогу.

Динамичный сюжет, интересные сюжетные повороты и много загадок.

Мадс Питер Нордбо. Девушка без кожи. 18+

Скандинавский нуар с мрачной, пугающей атмосферой. У автора получились очень яркие, запоминающиеся герои.

Продуманный, детальный, запутанный. Красочные, колоритные описания местности и динамичный сюжет.

Роберт Торогуд. Смерть на Темзе. 16+

Легкий, уютный, ироничный детектив в стиле “Клуба убийства по четвергам” с яркими героями, классным юмором и загадочными преступлениями.

Идеально подойдет, чтобы отвлечься от реальности, от души посмеяться и приятно провести время.

Фруде Гранхус. Водоворот. 18+

Два детектива, два преступления в разных городах, два расследования, которые обязательно пересекутся.

Мрачная атмосфера Норвегии, тягучее повествование, запутанный сюжет и легкий слог.