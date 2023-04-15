В Рыбинске с 20 апреля на несколько ночей перекроют Волжский мост

Технически сложные работы по ремонту Волжского моста потребуют временного перекрытия движения автотранспорта.

Ближайшее запланировано с 20 апреля на семь ночей. Движение перекроют с 00.00 до 05:00 утра. В дневное время движение будет происходить в штатном режиме.

Рабочие выполняют демонтаж пролетного строения плиты проезжей части на арке, ближайшей к правому берегу. По технологии снимать покрытия нужно от края к центру. При демонтаже центральной части технику необходимо будет расположить на полосе движения. Эти работы будут выполняться в ночное время.

Тротуар для пешеходов будет свободен.

– Просим жителей отнестись к необходимости перекрытия движения с пониманием. Строители также работают в максимально сжатых сроках, чтобы неудобства для горожан не были продолжительными, – рассказали представители подрядчика.

В целом, демонтажные работы на Волжском мосту продолжаются. Рабочие готовятся снимать плиты перекрытия, расположенные над руслом реки. Параллельно идет подготовка к бетонированию ранее разобранных участков и ремонту мостовых арок.

На данный момент идут работы по фрезеровке асфальта и демонтажу плит пролетного строения. Снимать тяжелые элементы будут при помощи крана, который придется выставить на существующей полосе движения. Эти работы будут выполнять в ночное время, поскольку потребуют перекрытия движения транспорта.

– Если раньше в районе эстакадной части возможность разбирать пролет была с земли. Теперь участок, где предстоит разобрать пролеты, находится над водой, и по-другому не сработать. Для безопасности движение на мосту закроем полностью. Ночные перекрытия на мосту запланированы с 0:00 до 5:00, — рассказал Сергей Кашубо, заместитель руководителя проекта компании «ЕКС».

Параллельно идут работы по устройству площадок для усиления и ремонта опор. Также идет подготовка к ремонту арок. Под них подводят строительные леса.