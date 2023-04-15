Африка расколется на две части, и на её месте появится новый океан

Будущее Африканского континента будет неожиданным и захватывающим – он распадется на две разные части, между которыми возникнет новый океан.

Исследования, проведенные на орбитальных исследовательских станциях, позволили ученым заметить начало этого процесса.

Причиной будущего расщепления континента станет разлом в земле, расположенный на стыке трех крупных тектонических плит – Нубийской, Аравийской и Сомалийской. Это приведет к тому, что второй по величине кусок суши будет в буквальном смысле разрезан на две части.

Новый океан, который появится между новыми частями континента, будет иметь весьма впечатляющие последствия для стран Африки. В некоторых странах, например, Уганде и Эфиопии, появится новая береговая линия, которая расширит их торговые и прочие возможности. Красное море и Аденский залив затопят рифтовую долину и Афар, став новым океаном.

Однако, не стоит ожидать этих изменений в ближайшее время, так как скорость роста разлома составляет всего несколько миллиметров в год. Поэтому процесс формирования нового океана может занять не один миллион лет.

Такое масштабное явление на Земле не наблюдалось уже несколько сотен миллионов лет, с тех самых пор, когда на разные континенты разделились Южная Америка и Африка. Будущее Африканского континента – это не только разделение на две части, но и возможности для страны развиваться и преуспевать в ближайшие миллионы лет.