 

Африка расколется на две части, и на её месте появится новый океан

15.04.2023, 8:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Будущее Африканского континента будет неожиданным и захватывающим – он распадется на две разные части, между которыми возникнет новый океан.

Исследования, проведенные на орбитальных исследовательских станциях, позволили ученым заметить начало этого процесса.

Причиной будущего расщепления континента станет разлом в земле, расположенный на стыке трех крупных тектонических плит – Нубийской, Аравийской и Сомалийской. Это приведет к тому, что второй по величине кусок суши будет в буквальном смысле разрезан на две части.

Новый океан, который появится между новыми частями континента, будет иметь весьма впечатляющие последствия для стран Африки. В некоторых странах, например, Уганде и Эфиопии, появится новая береговая линия, которая расширит их торговые и прочие возможности. Красное море и Аденский залив затопят рифтовую долину и Афар, став новым океаном.

Однако, не стоит ожидать этих изменений в ближайшее время, так как скорость роста разлома составляет всего несколько миллиметров в год. Поэтому процесс формирования нового океана может занять не один миллион лет.

Такое масштабное явление на Земле не наблюдалось уже несколько сотен миллионов лет, с тех самых пор, когда на разные континенты разделились Южная Америка и Африка. Будущее Африканского континента – это не только разделение на две части, но и возможности для страны развиваться и преуспевать в ближайшие миллионы лет.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.05.21 / Адаптируем летние тренды к размеру плюс-сайз: советы по созданию аутфитов

24.11.22 / «Снежинка», «Тающий лед» и «Ангел»: креативные идеи макияжа на новогоднюю вечеринку

29.11.21 / Как сделать простой свитер эффектным и стильным. Добавляем кожаную бахрому

01.01.23 / «13 клиническая»: сериал с Данилой Козловским, Паулиной Андреевой и Викторией Исаковой, который стоит посмотреть на праздниках

02.06.21 / Как носить худи с капюшоном, если у вас длинные волосы: примеры, благодаря которым образ будет смотреться красиво и опрятно

31.05.22 / Мнение: Перечень документов для получения гражданства РФ жителями освобожденных территорий

31.08.22 / Больше половины демократов не хотят, чтобы Байден выдвигался на второй срок

26.01.22 / Джеймс Нортон, Светлана Бондарчук, Агата Муцениеце и другие на кинопремьере в Москве

08.08.20 / “Сцена из постапокалиптического фильма”

29.06.22 / “Люди, помогите”: истерзанная раком Заворотнюк вопит о спасении

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика