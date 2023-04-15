 

«Россия (имперская) прирастет новыми территориями, а Европу (демократическую) ждут проблемы» – прогноз историка-математика Григория Кваши

15.04.2023, 8:22, Разное
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Историк-математик Григорий Кваша разработал свой структурный гороскоп, в котором анализирует календарные даты и циклы жизни стран, а также событий, чтобы предсказать их будущее развитие.

Среди его точных предсказаний якобы были победа Бориса Ельцина на выборах, распад СССР, арабская весна и другие события.

Сейчас особенно интересно, что предсказывает Кваша о будущем России и Евросоюза. По его словам, Россия находится в периоде Империи (sic! – а вы думали мы в XXI веке живем?), который продлится до 2053 года (вероятно и российский император до этих лет проживет). Он не предвидит больших перемен во власти и революций в России, а наоборот, говорит, что Россия будет прирастать новыми территориями и укреплять свое влияние в мире.

Однако, по мнению Кваши, Европе предстоят большие проблемы. Финансовая система Европейского союза напоминает настоящий мыльный пузырь, который должен лопнуть и приведет к банкротству сразу нескольких стран к 2029 году. Среди них может быть Бельгия. В то же время, период богатства ждет Африку.

Кроме того, Кваша говорит, что после 2025 года США и Китай начнут «депрессию тоталитарных двойников». Экономическое развитие в этих странах остановится, но войны не будет. В свою очередь, Россия будет усиливать свой рост и влияние в мире в связи с циклом Империи.

Некоторые могут быть скептически настроены к таким прогнозам, но не стоит забывать, что Григорий Кваша уже не раз доказал свою точность и предсказательную способность. Несмотря на то, что его метод основывается на математических расчетах и календарных датах, он добился ошеломляющих результатов в предсказании событий, которые впоследствии произошли.


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