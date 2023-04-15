«Ъ»: Минфин и Минэкономразвития России заявили о нормализации бюджетного процесса

В Белом доме прошла совместная коллегия ключевых ведомств экономики и финансов, которая зафиксировала, что правительство перешло от программы борьбы с кризисом к достижению национальных целей и нормализации бюджетного процесса. В этом плане правительство вновь делает ставку на частный сектор и инвестиции бизнеса, называя поддержку бизнеса одним из своих приоритетов. ]

Однако правительство не готово предоставить предпринимателям принципиально новые механизмы поддержки. Министерство финансов будет ужесточать контроль за существующими концессиями и требовать от регионов больших результатов.

Министерство финансов и Министерство экономики встретились в пятницу. В последний раз такой формат двойной бухгалтерии проводился в 2011 году. В Белом доме прошла встреча, на которой обсуждались параметры макропрогноза, на основе которого правительство будет строить следующий бюджет.

Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, фискальные приоритеты в этом году уже сместились с антикризисных на достижение целей национального развития. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил присутствующим список приоритетов. В этот список входят технологическая и финансовая автономия, быстрое развитие транспортной инфраструктуры, повышение доходов граждан, решение демографической проблемы, укрепление связей с дружественными странами и поиск нового партнера.

Максим Решетников, глава Министерства экономики, объявил, что рост ВВП в 2023 году теперь ожидается на уровне 1,2%, а не 0,8%, как было заявлено в первоначальном прогнозе в сентябре. Снижение инфляции, отсутствие индексации тарифов ЖКХ и удачный урожай будут способствовать росту потребительского спроса. Средний курс рубля в этом году, исходя из снижающегося торгового баланса, составляет 76,5 рубля за доллар. В будущем прогнозируется ослабление национальной валюты – 78,8 рупий в 2026 году.