 

«Ъ»: Минфин и Минэкономразвития России заявили о нормализации бюджетного процесса

15.04.2023, 8:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Белом доме прошла совместная коллегия ключевых ведомств экономики и финансов, которая зафиксировала, что правительство перешло от программы борьбы с кризисом к достижению национальных целей и нормализации бюджетного процесса. В этом плане правительство вновь делает ставку на частный сектор и инвестиции бизнеса, называя поддержку бизнеса одним из своих приоритетов. ]

Однако правительство не готово предоставить предпринимателям принципиально новые механизмы поддержки. Министерство финансов будет ужесточать контроль за существующими концессиями и требовать от регионов больших результатов.

Министерство финансов и Министерство экономики встретились в пятницу. В последний раз такой формат двойной бухгалтерии проводился в 2011 году. В Белом доме прошла встреча, на которой обсуждались параметры макропрогноза, на основе которого правительство будет строить следующий бюджет.

Как отметил глава Минфина Антон Силуанов, фискальные приоритеты в этом году уже сместились с антикризисных на достижение целей национального развития. Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил присутствующим список приоритетов. В этот список входят технологическая и финансовая автономия, быстрое развитие транспортной инфраструктуры, повышение доходов граждан, решение демографической проблемы, укрепление связей с дружественными странами и поиск нового партнера.

Максим Решетников, глава Министерства экономики, объявил, что рост ВВП в 2023 году теперь ожидается на уровне 1,2%, а не 0,8%, как было заявлено в первоначальном прогнозе в сентябре. Снижение инфляции, отсутствие индексации тарифов ЖКХ и удачный урожай будут способствовать росту потребительского спроса. Средний курс рубля в этом году, исходя из снижающегося торгового баланса, составляет 76,5 рубля за доллар. В будущем прогнозируется ослабление национальной валюты – 78,8 рупий в 2026 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.10.20 / После встречи с крылатыми гуманоидами в жизни женщины начиналась полоса невезения

02.11.22 / Causeur – Запад продолжает вводить санкции против России, чего бы это ему ни стоило

13.09.22 / BioRxiv: саранча выявляет раковые клетки по запаху

16.11.20 / НАСА сертифицировало SpaceX Илона Маска для перевозки астронавтов, положив конец своей зависимости от России

23.07.22 / «Маяком надежды» назвал Генсек ООН заключение Киевом и Москвой сделки о возобновлении экспорта зерна

07.08.21 / Терешкова выступит с инициативой о преобразовании РФ в Российскую империю

11.09.20 / В мире: Договор Сербии с Косово повлиял на отношения Белграда с Москвой

10.06.22 / Новый кроссовер Haval Cool Dog заметили без камуфляжа перед дебютом

30.11.22 / Роковая дата: тело вдовы Градского доставили на кладбище в годовщину смерти мужа

08.02.22 / Юлия Салибекова объяснила причины расставания со своим супругом: “Непреклонна в своем решении”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика