Улицы похожи на каналы — на Южную Флориду обрушились рекордные ливни

На Южную Флориду обрушились рекордно сильные ливни, которые бывают один раз в тысячу лет, передаёт телеканал ABC News. Непогода парализовала жизнь значительной части американского штата.

Этим утром улицы похожи на каналы. В водяной ловушке оказались люди и целые районы, после того как округ Броуард в штате Флорида всего за семь часов был затоплен третью годового количества осадков.

ЖЕНЩИНА: Мы не смогли противостоять поступлению воды с обеих сторон.

Прошлой ночью выпало ещё больше осадков после того, как в среду обрушились рекордные ливни, превысившие отметки в два фута.

ДИН ТРАНТАЛИС, мэр Форт-Лодердейла: Я проехал по городу — нет ни единого района, который бы не пострадал.

На этом видео газеты Sun Sentinel видно, как машины наглухо стоят в пробке в обоих направлениях в центре Форт-Лодердейла. И прежде, чем дороги успели просохнуть, — очередной ливень.

МУЖЧИНА В САМОЛЁТЕ: Посмотрите на эту машину, от неё идёт волна!

Аэропорт Форт-Лодердейла прошлой ночью всё ещё был закрыт. Асфальная дорога и и подъездные пути были затоплены. Этот человек гребёт на доске по своему району Пемброк-Пайнс, хотя паводки угрожали жизни других людей.

Мы находимся на болотоходе примерно в 8 футах от земли. Взгляните на уровень воды, через который мы проезжаем в этот момент. Мы направляемся к человеку с инвалидностью, который не может выбраться из одного из этих передвижных домов самостоятельно.

Масштабное наводнение делает спасение трудным и опасным.

ЖЕНЩИНА С СОБАКОЙ: Это ужасно! Мою машину залило водой почти до самого верха, и я очень испугалась. Потом я выбралась и переночевала здесь, в доме моего соседа.

В какой-то момент более шестисот человек были доставлены в укрытия. Спасательные бригады проводят тщательные поиски в сильно пострадавших районах, прочёсывая каждый дом, чтобы обеспечить безопасность людей.

ЖЕНЩИНА: По соседству осталось много людей, и я беспокоюсь о многих из них. Это ужасно.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2023 года.